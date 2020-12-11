Олимпик перед последним матчем в 2020 году находился в одном зачётном балле от зоны Лиги Европы, а Львов – в двух очках от последней позиции в таблице. Таким образом, искать мотивацию обоим коллективам не приходилось, но с кадрами у тренеров было непросто. "Горожане" не могли рассчитывать сразу на трёх дисквалифицированных лидеров, а у дончан на скамейке сидели три игрока молодёжки.

Шахаб на фоне слухов об интересе Динамо высказался о своем будущем в Олимпике

Фаворитом, конечно же, был Олимпик, который сразу захватил инициативу и к десятой минуте провёл аж три удара по воротам. Более-менее нормальным был только один – это Лебеденко стрелял с дистанции в ближний угол, однако Костик спокойно забрал мяч. На 13-й минуте по центру пробивал Каргбо, но и здесь Костик не имел проблем. Львов же пытался отвечать достаточно перспективными контратаки, однако ни одна из них до реальной остроты она не привела. Первый и единственный удар гостей в первом тайме прошёл аж на 30-й минуте, когда Кравчук пробил мимо ближней штанги после углового – впрочем, там всё равно был офсайд.

Во второй половине тайма подопечным Виталия Шумского удалось выровнять ход встречи. Олимпик в этот период владел инициативой, но из перспективных моментов было только падение Каргбо в штрафной, которое проигнорировал арбитр. Ряд подач в штрафную успеха хозяевам не принесла, однако под завершение первого тайма дончане снова прижали Львов – это вылилось в неточный удар Пасича после углового и выстрел Бенито из пределов штрафной в дальний нижний угол, который парировал Костик. Забить до перерыва командам так и не удалось.

Второй тайм Олимпик начал с углового и выстрела Лебеденко с подбора, но Костик снова сыграл спокойно. Львов же неожиданно огрызнулся контратакой, в которой Нич обыграл последнего защитника в штрафной и оказался прямо перед Бетимом – голкипер спас дончан, отбив финальный выстрел нападающего. На 51-й же минуте шедевр мог оформить Эрнест, который нанёс удар с дальней дистанции, однако Бетим парировал в красивом прыжке. В конце концов, преимущество гостей вылилось в результативный угловой на 56-й минуте – подачу с него ударом головой в противоход голкиперу замкнул Кравчук. 1:0!

Только после этого Олимпик проснулся, перехватив контроль над игрой и начав создавать голевые моменты. На 59-й минуте пристрелку начал Лебеденко, который выстрелил мимо из-за пределов штрафной, а на 61-й метров с 11-ти после приёма на грудь пробивал Бенито – по воробьям! Ещё через три минуты Бенито сбросил прострел Политыло под удар Каргбо, а тот выстрелил точно в дальний угол. Быть бы голу, если бы штанга не сыграла за Львов! После этого хозяева провели ряд угловых, но постепенно "горожане" выровняли ход встречи – а на 71-й минуте Нич ещё и мог забить после финта Зидана в штрафной и обыгрыш Бетима. К счастью для подопечных Игоря Климовского, голкипер сумел выйти победителем из дуэли.

На 70-х минутах особой остроты не возникало. Тренеры проводили замены, поэтому в матче возникло много пауз – и тем более неожиданным оказался гол Олимпика на 76-й. Голевую атаку дончан начал классный заброс от Драме на ход Лебеденко, после которого пошёл прострел под замыкание Романовскому. 1:1! Это освежило игру хозяев: на 81-й минуте в падении мимо пробивал Каргбо, а на 83-й Тейшейра выскочил практически один на один с Костиком – вратарь спас "горожан"!

На последних минутах Олимпик продолжал комбинировать на чужой половине поля и обстреливать Костика. Атаки непременно завершались ударами с дальней дистанции, однако ни Лебеденко, ни Романовский, ни Каргбо не смогли попасть в створ. Львов же в компенсированное время мог и победу вырвать, но удар Эрнеста после рикошета от Снурницина попал в перекладину. В конце концов, финальный свисток зафиксировал результативную ничью.

Таким образом, Олимпик набрал 17 очков и поднялся на пятую позицию в турнирной таблице. Львов, имея в активе 9 зачётных баллов, вышел на двенадцатое место.

Реал на пути Атлетико к титулу, судьбоносное дерби Манчестера, мечты о камбэке Ярмоленко и Малиновского – анонс уикенда