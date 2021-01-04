Олимпик на сборах встретится с ведущими клубами Польши и Сербии
Наставник Олимпика Игорь Климовский назвал трех соперников на сборах в Турции.
"Мы собираемся 10 января. 11-го у нас тестирование, а затем медосмотр и тренировки. 15 января вылетаем на сборы в Турцию на три недели, проведем там подготовительный сбор к весенней части УПЛ.
Динамо определилось с двумя соперниками на зимних сборах
Пока известны три команды, против которых мы сыграем на берегах Средиземного моря. 19 числа мы играем против польского Шлёнска, потом против Спартака из Суботицы, а раньше, до них, против ТСЦ из Сербии. У нас не получается много перелетов, из-за коронавируса сейчас с этим проблема. Получается, что мы летим на трехнедельный сбор, и он будет поэтапным", – резюмировал Климовский в интервью Брутальному футболу.
Добавим, что Шленск стал бронзовым призером прошлого розыгрыша чемпионата Польши. Спартак и ТСЦ также финишировали в верхней части таблицы сербского первенства – седьмое и четвертое место соответственно.
Прогрес Динамо, гойдалки Шахтаря: схеми та ціни великої п'ятірки і користь від епідемії у першому колі УПЛ