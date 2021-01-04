"Мы собираемся 10 января. 11-го у нас тестирование, а затем медосмотр и тренировки. 15 января вылетаем на сборы в Турцию на три недели, проведем там подготовительный сбор к весенней части УПЛ.

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Пока известны три команды, против которых мы сыграем на берегах Средиземного моря. 19 числа мы играем против польского Шлёнска, потом против Спартака из Суботицы, а раньше, до них, против ТСЦ из Сербии. У нас не получается много перелетов, из-за коронавируса сейчас с этим проблема. Получается, что мы летим на трехнедельный сбор, и он будет поэтапным", – резюмировал Климовский в интервью Брутальному футболу.

Добавим, что Шленск стал бронзовым призером прошлого розыгрыша чемпионата Польши. Спартак и ТСЦ также финишировали в верхней части таблицы сербского первенства – седьмое и четвертое место соответственно.

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