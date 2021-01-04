"Ми збираємось 10 січня. 11-го в нас тестування, а згодом медогляд і тренування. 15 січня вилітаємо на збори в Туреччину на три тижні, проведемо там підготовчий збір до весняної частини УПЛ.

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Поки що відомі три команди, проти яких ми зіграємо на берегах Середземного моря. 19 числа ми граємо проти польського Шльонска, згодом проти Спартака із Суботіци, а раніше, до них, проти ТСЦ із Сербії. У нас не виходить багато перельотів, через коронавірус зараз із цим проблема. Виходить, що ми летимо на тритижневий збір, та він буде поетапним", – резюмував Климовський у інтерв'ю Брутальному футболу.

Додамо, що Шльонск став бронзовим призером минулого розіграшу чемпіонату Польщі. Спартак і ТСЦ також фінішували у верхній частині таблиці сербської першості – сьоме і четверте місце відповідно.

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