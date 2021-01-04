Уже через неделю, 11 января, завершится зимний отпуск для футболистов Динамо.

Маркевич назвал ключевую позицию Динамо, которая нуждается в срочном усилении

Пройдя традиционное медицинское обследование в Киеве, "бело-синие" отправятся на тренировочный сбор, который пройдет в ОАЭ, сообщает официальный сайт Динамо.

Среди первых двух спарринг-партнеров киевлян – варшавская Легия и солигорский Шахтер Романа Григорчука. С чемпионом Польши подопечные Луческу сыграют 18 января, а с самой сильной командой Беларуси – 21 января.

К слову, оба поединка начнутся в 15:00 по киевскому времени – их можно будет посмотреть на клубном Youtube-канале.

Интересно, что болгарские СМИ сообщают также о товарищеском матче Динамо с лидером первенства Лудогорцем, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

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