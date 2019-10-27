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Олимпик может оказаться на любом месте в чемпионате, – Висенте Гомес

00:17 5 Читати українською
Олимпик может оказаться на любом месте в чемпионате, – Висенте Гомес
Висенте Гомес / фото: СК Днепр-1

Главный тренер Олимпика Висенте Гомес поделился впечатлениями от победы (3:2) в матче 12-го тура УПЛ против СК Днепр-1.

11’ Максим Тейшейра
69’ Андрей Кравчук
81’ Роман Вантух
 
Игорь Когут 4’
Александр Сафронов 68’
Александр Назаренко 70’
4’ Игорь Когут
11’ Максим Тейшейра
68’ Александр Сафронов
69’ Андрей Кравчук
70’ Александр Назаренко
81’ Роман Вантух

"Мы провели отличный матч: сумели провести три мяча и создали кучу голевых моментов, хотя и совершили ошибки в защите, что привело к двум пропущенным мячам – это те эпизоды, над которыми Олимпику надо работать.

Олимпик — СК Днепр-1 – 3:2 – видео голов и обзор матча

На самом деле, последние наши победы – это только начало. Мы только в процессе формирования команды, и у нас еще много моментов, над которыми стоит работать. Главное, что нам удалось сделать – заставить игроков поверить в определенную идею и объединиться вокруг нее. Это все ради чего мы и работаем каждый день.

Возможно ли попасть этим составом в еврокубки? Посмотрим, что получится. Опять же, мы работаем не так давно, мы только покинули место в турнирной таблице. Не следует забывать о том, что впереди еще много матчей. Есть над чем работать и трудно загадывать наперед. Чемпионат достаточно ровный и можно оказаться на любом месте.

Мы не отказываемся от той философии, что футболисты постоянно должны биться и отдаваться на поле до конца. Другое дело, что соперники бывают разные, но нам хочется доминировать в любой игре. При этом футболисты всегда должны биться, даже когда команда владеет мячом", – цитирует Висенте Гомеса официальный сайт СК Днепр-1.

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