Олимпик может оказаться на любом месте в чемпионате, – Висенте Гомес

Главный тренер Олимпика Висенте Гомес поделился впечатлениями от победы (3:2) в матче 12-го тура УПЛ против СК Днепр-1.

"Мы провели отличный матч: сумели провести три мяча и создали кучу голевых моментов, хотя и совершили ошибки в защите, что привело к двум пропущенным мячам – это те эпизоды, над которыми Олимпику надо работать.

Олимпик — СК Днепр-1 – 3:2 – видео голов и обзор матча

На самом деле, последние наши победы – это только начало. Мы только в процессе формирования команды, и у нас еще много моментов, над которыми стоит работать. Главное, что нам удалось сделать – заставить игроков поверить в определенную идею и объединиться вокруг нее. Это все ради чего мы и работаем каждый день.

Возможно ли попасть этим составом в еврокубки? Посмотрим, что получится. Опять же, мы работаем не так давно, мы только покинули место в турнирной таблице. Не следует забывать о том, что впереди еще много матчей. Есть над чем работать и трудно загадывать наперед. Чемпионат достаточно ровный и можно оказаться на любом месте.

Мы не отказываемся от той философии, что футболисты постоянно должны биться и отдаваться на поле до конца. Другое дело, что соперники бывают разные, но нам хочется доминировать в любой игре. При этом футболисты всегда должны биться, даже когда команда владеет мячом", – цитирует Висенте Гомеса официальный сайт СК Днепр-1.

Олимпик в большинстве перестрелял СК Днепр-1