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Олимпик — СК Днепр-1 – 3:2 – видео голов и обзор матча

20:53 25 Читати українською
Олимпик — СК Днепр-1 – 3:2 – видео голов и обзор матча
Олимпик — СК Днепр-1 – 3:2 – видео голов и обзор матча / УНИАН

Олимпик в тяжелом матче вырвал победу над СК Днепр-1. Смотрите видео голов и обзор матча Олимпик – СК Днепр-1.

11’ Максим Тейшейра
69’ Андрей Кравчук
81’ Роман Вантух
 
Игорь Когут 4’
Александр Сафронов 68’
Александр Назаренко 70’
4’ Игорь Когут
11’ Максим Тейшейра
68’ Александр Сафронов
69’ Андрей Кравчук
70’ Александр Назаренко
81’ Роман Вантух

Счет в матче открыл СК Днепр-1 благодаря голу Когут, но Тейшейра достаточно быстро сравнял положение. Во втором тайме удаление Сафронова спутало карты днепрянам и Олимпик сразу же этим воспользовался. Назаренко молниеносно сравнял счет, но победу олимпийцам принес Вантух.

Олимпик в большинстве перестрелял СК Днепр-1

Благодаря этой победе Олимпик сравнялся с СК Днепр-1 по очкам – по 11. Команды расположились на 9 и 8 местах соответственно.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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