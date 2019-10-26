Олимпик — СК Днепр-1 – 3:2 – видео голов и обзор матча

Олимпик в тяжелом матче вырвал победу над СК Днепр-1. Смотрите видео голов и обзор матча Олимпик – СК Днепр-1.

Счет в матче открыл СК Днепр-1 благодаря голу Когут, но Тейшейра достаточно быстро сравнял положение. Во втором тайме удаление Сафронова спутало карты днепрянам и Олимпик сразу же этим воспользовался. Назаренко молниеносно сравнял счет, но победу олимпийцам принес Вантух.

Олимпик в большинстве перестрелял СК Днепр-1

Благодаря этой победе Олимпик сравнялся с СК Днепр-1 по очкам – по 11. Команды расположились на 9 и 8 местах соответственно.