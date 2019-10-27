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Олімпік може опинитись на будь-якому місці в чемпіонаті, – Вісенте Гомес

00:10 98 Читать на русском
Олімпік може опинитись на будь-якому місці в чемпіонаті, – Вісенте Гомес
Вісенте Гомес / фото: СК Дніпро-1

Головний тренер Олімпіка Вісенте Гомес поділився враженнями від перемоги (3:2) у матчі 12-го туру УПЛ проти СК Дніпро-1.

11’ Максім Тейшейра
69’ Андрій Кравчук
81’ Роман Вантух
 
Ігор Когут 4’
Олександр Сафронов 68’
Олександр Назаренко 70’
4’ Ігор Когут
11’ Максім Тейшейра
68’ Олександр Сафронов
69’ Андрій Кравчук
70’ Олександр Назаренко
81’ Роман Вантух

"Ми провели відмінний матч: зуміли провести три м’ячі та створили купу гольових моментів, хоча і здійснили помилки у захисті, що призвело до двох пропущених м’ячів – це ті епізоди, над якими Олімпіку треба працювати.

Олімпік — СК Дніпро-1 – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Насправді, останні наші перемоги – це тільки початок. Ми тільки в процесі формування команди, і в нас ще багато моментів, над якими варто працювати. Головне, що нам вдалося зробити – змусити гравців повірити у певну ідею й об’єднатися навколо неї. Це все заради чого ми і працюємо щодня.

Чи можливо потрапити цим складом у єврокубки? Подивимося, що вийде. Знову ж таки, ми працюємо не так давно, ми тільки покинули останнє місце у турнірній таблиці. Не слід забувати про те, що попереду ще багато матчів. Є над чим працювати і важко загадувати наперед. Чемпіонат досить рівний і можна опинитися на будь-якому місці.

Ми не відмовляємося від тієї філософії, що футболісти постійно повинні битися і віддаватися на полі до кінця. Інша справа, що суперники бувають різні, але нам хочеться домінувати в будь-якій грі. При цьому футболісти завжди повинні битися, навіть коли команда володіє м’ячем", – цитує Вісенте Гомеса офіційний сайт СК Дніпро-1.

Олімпік в більшості перестріляв СК Дніпро-1

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Теги
Олімпік Олімпік Вісенте Гомес Вісенте Гомес СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Олімпік - СК Дніпро-1
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