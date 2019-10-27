Олімпік може опинитись на будь-якому місці в чемпіонаті, – Вісенте Гомес

Головний тренер Олімпіка Вісенте Гомес поділився враженнями від перемоги (3:2) у матчі 12-го туру УПЛ проти СК Дніпро-1.

"Ми провели відмінний матч: зуміли провести три м’ячі та створили купу гольових моментів, хоча і здійснили помилки у захисті, що призвело до двох пропущених м’ячів – це ті епізоди, над якими Олімпіку треба працювати.

Олімпік — СК Дніпро-1 – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Насправді, останні наші перемоги – це тільки початок. Ми тільки в процесі формування команди, і в нас ще багато моментів, над якими варто працювати. Головне, що нам вдалося зробити – змусити гравців повірити у певну ідею й об’єднатися навколо неї. Це все заради чого ми і працюємо щодня.

Чи можливо потрапити цим складом у єврокубки? Подивимося, що вийде. Знову ж таки, ми працюємо не так давно, ми тільки покинули останнє місце у турнірній таблиці. Не слід забувати про те, що попереду ще багато матчів. Є над чим працювати і важко загадувати наперед. Чемпіонат досить рівний і можна опинитися на будь-якому місці.

Ми не відмовляємося від тієї філософії, що футболісти постійно повинні битися і віддаватися на полі до кінця. Інша справа, що суперники бувають різні, але нам хочеться домінувати в будь-якій грі. При цьому футболісти завжди повинні битися, навіть коли команда володіє м’ячем", – цитує Вісенте Гомеса офіційний сайт СК Дніпро-1.

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