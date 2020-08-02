Олимпик ищет усиление на три позиции – Гельзин раскрыл планы

"Мы еще не доукомплектовались. Нам нужен и опорный полузащитник, и центральный защитник, и инсайд... Усиление планируется.

Гельзин настроен объединить Олимпик и Черноморец в один клуб – известно потенциальное название

Информация по тем ребятам, которые нас покинули, уже везде есть. Все остальные, как вы видите, с нами. Если что-то изменится, мы все объявим. Относительно ситуации с Черноморцем – мы на пути к нашей цели...", – цитирует Гельзина официальный сайт Олимпика.

Напомним, дончане этим летом уже успели подписать экс-форварда Карпат – 19-летнего белоруса Кирилла Кириленко.

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