toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ АТАЛАНТА - ИНТЕР АРСЕНАЛ - ЧЕЛСИ МИРЧА ЛУЧЕСКУ

Олимпик ищет усиление на три позиции – Гельзин раскрыл планы

10:09 - Читати українською
Олимпик ищет усиление на три позиции – Гельзин раскрыл планы
Владислав Гельзин / Фото ФК Олимпик

Президент Олимипка Владислав Гельзин поделился некоторыми подробностями относительно трансферных целей клуба.

"Мы еще не доукомплектовались. Нам нужен и опорный полузащитник, и центральный защитник, и инсайд... Усиление планируется.

Гельзин настроен объединить Олимпик и Черноморец в один клуб – известно потенциальное название

Информация по тем ребятам, которые нас покинули, уже везде есть. Все остальные, как вы видите, с нами. Если что-то изменится, мы все объявим. Относительно ситуации с Черноморцем – мы на пути к нашей цели...", – цитирует Гельзина официальный сайт Олимпика.

Напомним, дончане этим летом уже успели подписать экс-форварда Карпат – 19-летнего белоруса Кирилла Кириленко.

"Ведем некоторые трансферы": новый тренер нашел в Динамо лучшего учителя и легенду МЮ – амбициозные цели и ЛЧ

blog_ava
Жена Буяльского соблазняет горячим фото в купальнике – фанаты воюют из-за силикона, но девушка достойно дает отпор
06:30
6283
Теги
Трансферы Владислав Владислав Гельзин Олимпик Олимпик
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
14
мин
СПАЛ
19:00
Фиорентина
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук