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Гельзин настроен объединить Олимпик и Черноморец в один клуб – известно потенциальное название

21:02 - Читати українською
Гельзин настроен объединить Олимпик и Черноморец в один клуб – известно потенциальное название
Владислав Гельзин / ФК Олимпик

Президент донецкого Олимпика Владислав Гельзин не отказывается от идеи переезда в Одессу.

Более того, Гельзин готов объединить донецкий Олимпик и одесский Черноморец в один клуб. Об этом он заявил в эфире ТК Футбол.

"Кроме Лобановского, в Украине не было сильнее тренера", – Гельзин поддержал Луческу в Динамо

"Мы ожидаем, но не все зависит от нас. Желание не пропало, а возможности есть. Мы хотим переехать в Одессу, играть и быть там командой, которую заслуживает такой город и область. Клуб будет называться Черноморец, а бороться мы будем только за медали", – сказал Гельзин.

Ранее сообщалось, что президент Олимпика отказался от идеи объединения якобы из-за проблем в переговорах с владельцем Черноморца Леонидом Климовым. К слову, Олимпик занял девятое место в текущем сезоне УПЛ, а домашние матчи команда проводит на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского.

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Теги
Олимпик Олимпик Владислав Владислав Гельзин Черноморец Черноморец
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