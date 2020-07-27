Гельзин настроен объединить Олимпик и Черноморец в один клуб – известно потенциальное название

Более того, Гельзин готов объединить донецкий Олимпик и одесский Черноморец в один клуб. Об этом он заявил в эфире ТК Футбол.

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"Мы ожидаем, но не все зависит от нас. Желание не пропало, а возможности есть. Мы хотим переехать в Одессу, играть и быть там командой, которую заслуживает такой город и область. Клуб будет называться Черноморец, а бороться мы будем только за медали", – сказал Гельзин.

Ранее сообщалось, что президент Олимпика отказался от идеи объединения якобы из-за проблем в переговорах с владельцем Черноморца Леонидом Климовым. К слову, Олимпик занял девятое место в текущем сезоне УПЛ, а домашние матчи команда проводит на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского.

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