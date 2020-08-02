Олімпік шукає підсилення на три позиції – Гельзін розкрив плани

"Ми ще не доукомплектувались. Нам потрібен і опорний півзахисник, і центральний захисник, і інсайд... Підсилення планується.

Гельзін налаштований об'єднати Олімпік та Чорноморець в один клуб – відома потенційна назва

Інформація по тих хлопцях, які нас покинули, вже скрізь є. Всі інші, як ви бачите, з нами. Якщо щось зміниться, ми все оголосимо. Щодо ситуації з Чорноморцем – ми на шляху до нашої мети...", – цитує Гельзіна офіційний сайт Олімпіка.

Нагадаємо, донеччани цього літа вже встигли підписати екс-форварда Карпат – 19-річного білоруса Кирила Кириленка.

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