Олимпик – Динамо: анонс матча УПЛ

Олимпик принимает Динамо в рамках 22-го тура УПЛ. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Олимпик – Динамо

17 марта, 19:30, Киев, стадион имени В. Лобановского

Главный арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Олимпик первый этап чемпионата провалил, потеряв шансы на верхнюю шестёрку. Более того, донеччане в 12 матчах под руководством Вячеслава Шевчука добыли лишь одну победу над кризисным Черноморцем (1:0). Весной они умудрились проиграть даже Арсеналу-Киев, хотя с Александрией и Мариуполем команда могла претендовать на большее – подвели как реализация, так и арбитраж, хотя на три очка "олимпийцы" вряд ли наиграли. Так или иначе, но перед поединком против Динамо они находятся на десятой позиции, а в случае наихудшего развития событий в текущем туре предпоследний Черноморец приблизится на расстояние одной ничьей.

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Киевляне снова вынуждены реабилитироваться перед своими болельщиками, хотя вряд ли победа над Олимпиком заставит их забыть о домашнем разгроме от Челси (0:5). Тем не менее, нужно двигаться дальше – и у динамовцев с продвижением по чемпионату проблем пока нет. В трёх весенних турах они забили 11 мячей, пропустив всего один, но из этого числа желательно вычесть 4 гола в ворота совсем слабенького Арсенала-Киев.

Статистика противостояния Олимпика против Динамо

Всего: 13 матчей, 1 победа Олимпика, 2 ничьи, 10 побед Динамо. Разница мячей – 4:24

В Премьер-лиге: 11 матчей (+1, =1, -9, 3:20)

На уровне УПЛ подопечные Александра Хацкевича выглядят инфернально мощно, но далеко не факт, что это будет продолжаться вечно. Без основных нападающих сломать вязкую оборону команды Шевчука будет непросто – так, в первом круге в ворота донеччан удалось забить лишь один мяч. Сегодня нужно в несколько раз больше, иначе фанаты не поймут.

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Кадровая ситуция Олимпика достаточно сложная. Матч против Динамо пропустит атакующий хавбек Максим Тейшейра, а полузащитник Иван Сондей до сих пор не восстановился от повреждения – он даже не тренируется. Кроме того, из-за разрыва крестообразных связок на полгода вылетел защитник Дэвид Эногела, а защитник Роман Вантух не сыграет из-за условий аренды. Киевляне не могут рассчитывать на помощь травмированных Артема Беседина, Франа Соля, Назария Русина и Иосипа Пиварича, а участие Беньямина Вербича находится под вопросом – ещё в четверт у него была ангина.

"Изюминки" матча:

– Победная серия Динамо в УПЛ длится 5 матчей

– Олимпик не побеждает в чемпионате 9 матчей подряд (5 ничьих, 4 поражения)

Ориентировочные составы на матч Олимпик – Динамо

Олимпик: Халими – Ксёнз, Гришко, Снурницин, Е. Пасич – Кольцов, Политыло, Гай – Г. Пасич, Матар, Балашов

Динамо: Бойко – Кендзёра, Бурда, Шабанов, Миколенко – Шепелев, Сидорчук – Цыганков, Шапаренко, Буяльский – Гармаш

Прогноз Футбол 24 – 0:3

Динамо будет невероятно заведённым, поэтому вполне можно ожидать разгромной победы "бело-синих". Как минимум, киевляне не забьют меньше двух голов, а вот Олимпик в нынешнем состоянии вряд ли серьёзно потревожит оборону вице-чемпионов Украины.