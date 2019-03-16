"Рефери мешают Олимпику набирать очки", – заявление донецкого клуба по арбитражу в УПЛ

"Олимпийцы" написали заявление по ситуации с арбитражем матчей с участием Олимпика в УПЛ.

"Два из трех матчей с участием Олимпика на старте весенней части этого сезона завершились судейскими скандалами. Ошибки арбитров в матчах с участием нашей команды стали систематическими, а главный тренер "олимпийцев" Вячеслав Шевчук вынужден регулярно обсуждать не игру команды, а работу рефери, которые то и дело мешают дончанам набирать очки. Олимпик протестует против неравных методов ведения борьбы на футбольном поле, через которые наша команда не попала в ТОП-6 чемпионата.

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У руля Олимпика Вячеслав Шевчук провел 11 поединков в УПЛ. Мы проанализировали все эти матчи на предмет судейских ошибок, которые повлияли на результаты команды и выбрали наиболее вопиющие промахи рефери.

Олимпик надеется, что все ошибки арбитров – исключительно ошибки, и не имеют подводных течений. Не хочется, чтобы судьи таким образом выгнали из Премьер-лиги самобытную команду, которая стабильно проводит в элитном дивизионе вот уже пятый сезон и несмотря на то, что вынуждена играть вдали от родного дома, своевременно выплачивает зарплаты и ставит перед собой высокие цели", – говорится в заявлении "олимпийцев".

В частности, судейские ошибки были в матчах Олимпика против Ворсклы (13 тур), Зари (16 тур), Шахтера (17 тур), Мариуполя (19 тур) и Александрии (21 тур). Подробнее о претензиях дончан к работе рефери в этих матчах можно прочитать по ссылке.

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