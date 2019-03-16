Ротань: Не думаю, что у Динамо будут проблемы с восстановлением после Челси

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань, который ранее работал в тренерском штабе Олимпика, поделился ожиданиями от матча дончан против Динамо.

"Будет интересная игра! Обе команды на старте весенней части сезона заслуживают комплименты. И у Динамо, и у Олимпика есть игра, соперники пытаются демонстрировать комбинационный футбол.

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Другое дело, что дончанам хочется достигать лучших результатов. Фаворит, конечно, Динамо, но я уверен, что киевлянам не будет легко, Олимпик продемонстрирует хороший футбол.

Благодаря чему дончане могут отобрать очки у Динамо? За счет организации игры и коллектива. Думаю, для Динамо играть через два дня на третий не проблема. Тем более глубина состава у киевлян есть. Не думаю, что у них будут проблемы с восстановлением после Челси", – цитирует Ротаня пресс-служба "олимпийцев".

Отметим, матч Олимпик – Динамо состоится 17 марта в 19:30.

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