Олімпік – Динамо: анонс матчу УПЛ

Олімпік приймає Динамо в рамках 22-го туру УПЛ. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Олімпік – Динамо

17 березня, 19:30, Київ, стадіон імені В. Лобановського

Головний арбітр: Ігор Пасхал (Херсон)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Олімпік перший етап чемпіонату провалив, втративши будь-які шанси на верхню шістку. Більше того: донеччани у 12 матчах під керівництвом Вячеслава Шевчука здобули лише одну перемогу над кризовим Чорноморцем (1:0). Навесні вони примудрилися програти навіть Арсеналу-Київ, хоча з Олександрією та Маріуполем команда могла претендувати на більше – підвели як реалізація, так і арбітраж, хоча на три очки "олімпійці" навряд чи награли. Так чи інакше, але перед поєдинком проти Динамо вони знаходяться на десятій позиції, а в разі найгіршого розвитку подій у поточному турі передостанній Чорноморець наблизиться на відстань однієї нічиї.

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Кияни знову змушені реабілітовуватись перед власними вболівальниками, хоча навряд чи звитяга над Олімпіком змусить їх забути про домашній розгром від Челсі (0:5). Тим не менш, потрібно рухатись далі – і у динамівців з просуванням по чемпіонату проблем поки що немає. У трьох весняних турах вони забили 11 м'ячів, пропустивши всього один, але з цього числа бажано відняти 4 голи у ворота зовсім слабенького Арсенала-Київ.

Статистика протистояння Олімпіка проти Динамо

Всього: 13 матчів, 1 перемога Олімпіка, 2 нічиї, 10 перемог Динамо. Різниця м’ячів – 4:24

У Прем’єр-лізі: 11 матчів (+1, =1, -9, 3:20)

На рівні УПЛ підопічні Олександра Хацкевича виглядають інфернально потужно, але далеко не факт, що це триватиме вічно. Без основних нападників зламати в'язку оборону команди Шевчука буде непросто – так, у першому колі у ворота донеччан вдалося забити лише один м'яч. Сьогодні потрібно в декілька разів більше, інакше фанати не зрозуміють.

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Кадрова ситуція Олімпіка досить складна. Матч проти Динамо пропустить атакувальний хавбек Максим Тейшейра, а півзахисник Іван Сондей досі не відновився від пошкодження – він навіть не тренується. Крім того, через розрив хрестоподібних зв'язок на півроку вилетів захисник Девід Еногела, а захисник Роман Вантух не зіграє через умови оренди. Кияни не можуть розраховувати на допомогу травмованих Артема Бєсєдіна, Франа Соля, Назарія Русина та Йосипа Піваріча, а участь Беньяміна Вербіча знаходиться під питанням – у словенця ще у четверг була ангіна.

"Родзинки" матчу:

– Переможна серія Динамо в УПЛ триває 5 матчів

– Олімпік не перемагає в чемпіонаті 9 матчів поспіль (5 нічиїх, 4 поразки)

Орієнтовні склади на матч Олімпік – Динамо

Олімпік: Халімі – Ксьонз, Гришко, Снурніцин, Є. Пасіч – Кольцов, Політило, Гай – Г. Пасіч, Матар, Балашов

Динамо: Бойко – Кендзьора, Бурда, Шабанов, Миколенко – Шепелєв, Сидорчук – Циганков, Шапаренко, Буяльський – Гармаш

Прогноз Футбол 24 – 0:3

Динамо буде неймовірно заведеним, тому цілком можна очікувати розгромної перемоги "біло-синіх". Як мінімум, кияни не заб'ють менше двох голів, а от Олімпік в нинішньому стані навряд чи серйозно потривожить оборону віце-чемпіонів України.