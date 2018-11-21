Олимпик: Баранку в Италии называли "Крестным отцом проведения и организации договорных матчей"

ФК Олимпик ответил Франческо Баранке на его официальное заявление о выражении некоторыми клубами недоверия итальянцу.

"На официальном сайте Федерации футбола Украины появилось заявление главы Комитета по этике и честной игре господина Франческо Баранки, ​​который в очередной раз выступил с обвинениями в адрес донецкого Олимпика. Мы же хотим напомнить общественности, что репутация итальянца весьма сомнительна. В 2015 году в Италии Баранку именовали не иначе, как "Крестным отцом проведения и организации договорных матчей".

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Его обвиняли в причастности к организации ряда "договорняков", в том числе и поединка Лацио – Дженоа, по итогам которого "орлам" грозила дисквалификация в Лиге чемпионов. Чтобы не быть голословными, приводим отрывок статьи на сайте Football Italia, на который ссылался сайт Корреспондент.

"Итальянскому Лацио грозит дисквалификация на следующий сезон еврокубков, если будет доказано проведения договорного матча. Речь идет о матче 2011 года между Лацио и Дженоа, который считается договорным (4:2). В этом деле проходил капитан команды Стефано Маури, который получил полугодовую дисквалификацию.

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Как сообщает Football Italia, против Лацио может свидетельствовать известный в Италии преступник Франческо Баранка, который был одним их Крестных отцов проведения и организации договорных матчей. Он выступает под защитой свидетелей, а потому сотрудничает с правоохранительными органами", – написал ФК Олимпик на своей странице в Instagram.