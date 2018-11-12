Команды Олимпика U-21 и U-19 будут дисквалифицированы из чемпионата Украины на 2 сезона, – Профутбол

Апелляционный комитет ФФУ подтвердил решение Контрольно-дисциплинарного комитета об отстранении из чемпионата Украины команд Олимпика U-21 и U-19.

Олимпик не сможет использовать команды U-21 и U-19 в чемпионате Украины в этом и следующем сезонах. Об этом рассказал журналист Игорь Цыганык в эфире программы "Профутбол".

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Как отметил Цыганык, апелляционный комитет ФФУ отклонил жалобу Олимпика на решение КДК по недопуску указанных команд к соревнованиям в чемпионате Украины по подозрению в участии в матчах с фиксированным результатом. Соответствующее решение КДК ФФУ принял еще в июне, однако тогда донецкий клуб не согласился с таким выводом и подал апелляцию.

Кроме того, как отметил Цыганык, некоторые игроки Олимпика U-21 и U-19 получат дисквалификации. Официально данная информация пока не подтверждена.

К слову, Олимпик U-21 занимает 11 место в чемпионате, Олимпик U-19 – 13.