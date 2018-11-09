Баранка рассказал, как противостоять договорным матчам в Украине

Председатель комитета ФФУ по этике и честной игры Франческо Баранка рассказал о борьбе с договорными матчами в Украине.

"Количество матчей с фиксированным результатом снижается. Могу сказать, что в этом сезоне она уменьшилась на 70-80%. Но мы открыли несколько дел по клубам Первой лиги.

В первую очередь, этому поспособствовала спецоперация полиции. Во-вторых, мы применили новое правило запрета делать ставки в лайве, то есть во время матча. Собственно, это запрет скаутам, то есть людям, которые передают информацию букмекерам, работать на матчах низших лиг. Все просто. Если нечестные дельцы не имеют возможности ставить в лайве, они не смогут организовать матч с фиксированным результатом.

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Есть человек, который сидит на стадионе с ноутбуком или телефоном и передает данные о матче букмекерским конторам. Он имеет специальную программу или надиктовывает вслух о событиях, которые происходят. Описывают, что происходит на поле. Потому, если вам нужно сделать ставку на матч, надо понимать что происходит на поле. Букмекеры принимают эту информацию и решают, давать матч у себя в линии. И вот наиболее невероятная вещь – эти скауты своей работой дают возможность ставить даже миллион евро на матчи второго дивизиона, то есть Первой лиги, чемпионата Украины U-19.

Мы почти блокировали возможность ставить на молодежные лиги U-19 и U-21. Из европейских букмекеров остались лишь некоторые российские. И у них очень маленькие суммы можно поставить. Это неинтересно для фиксеров. Поэтому, можно сказать, что сегодня проблема в U-19 и U-21 решена.

Как ликвидировать "договорняки"? Надо легализовать рынок букмекеров. В Украине очень странная ситуация и нет соответствующего закона. Его наличие стало бы одним из первых шагов для решения проблемы матчей с фиксированным результатом. Тогда можно было бы официально работать со всеми букмекерами – вместе против этого. Букмекеры – большие жертвы договорняков", – сказал Баранка для FootballHub.

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