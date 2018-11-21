Олімпік: Баранку в Італії називали "Хрещеним батьком проведення та організації договірних матчів"

ФК Олімпік відповів Франческо Баранці на його офіційну заяву щодо висловлення деякими клубами недовіри італійцю.

"На офіційному сайті Федерації футболу України з'явилася заява глави Комітету з етики та чесної гри пана Франческо Баранки, який в черговий раз виступив зі звинуваченнями на адресу донецького Олімпіка. Ми ж хочемо нагадати громадськості, що репутація італійця вельми сумнівна. У 2015 році в Італії Баранку іменували не інакше, як "Хрещеним батьком проведення та організації договірних матчів".

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Його звинувачували в причетності до організації низки "договірняків", в тому числі і поєдинку Лаціо – Дженоа, за підсумками якого "орлам" загрожувала дискваліфікація в Лізі чемпіонів. Щоб не бути голослівними, наводимо уривок статті на сайті Football Italia, на який посилався сайт Кореспондент.

"Італійському Лаціо загрожує дискваліфікація на наступний сезон єврокубків, якщо буде доведено проведення договірного матчу. Йдеться про матчі 2011 року між Лаціо та Дженоа, який вважається договірним (4:2). У цій справі проходив капітан команди Стефано Маурі, який отримав піврічну дискваліфікацію.

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Як повідомляє Football Italia, проти Лаціо може свідчити відомий в Італії злочинець Франческо Баранка, який був одним їх Хрещених батьків проведення та організації договірних матчів. Він виступає під захистом свідків, а тому співпрацює з правоохоронними органами", – написав ФК Олімпік на своїй сторінці в Instagram.