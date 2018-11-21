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Олімпік: Баранку в Італії називали "Хрещеним батьком проведення та організації договірних матчів"

08:27 345 Читать на русском
Олімпік: Баранку в Італії називали "Хрещеним батьком проведення та організації договірних матчів"
Владислав Гельзін / ФК Олімпік

ФК Олімпік відповів Франческо Баранці на його офіційну заяву щодо висловлення деякими клубами недовіри італійцю.

"На офіційному сайті Федерації футболу України з'явилася заява глави Комітету з етики та чесної гри пана Франческо Баранки, який в черговий раз виступив зі звинуваченнями на адресу донецького Олімпіка. Ми ж хочемо нагадати громадськості, що репутація італійця вельми сумнівна. У 2015 році в Італії Баранку іменували не інакше, як "Хрещеним батьком проведення та організації договірних матчів".

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Його звинувачували в причетності до організації низки "договірняків", в тому числі і поєдинку Лаціо – Дженоа, за підсумками якого "орлам" загрожувала дискваліфікація в Лізі чемпіонів. Щоб не бути голослівними, наводимо уривок статті на сайті Football Italia, на який посилався сайт Кореспондент.

"Італійському Лаціо загрожує дискваліфікація на наступний сезон єврокубків, якщо буде доведено проведення договірного матчу. Йдеться про матчі 2011 року між Лаціо та Дженоа, який вважається договірним (4:2). У цій справі проходив капітан команди Стефано Маурі, який отримав піврічну дискваліфікацію.

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Як повідомляє Football Italia, проти Лаціо може свідчити відомий в Італії злочинець Франческо Баранка, який був одним їх Хрещених батьків проведення та організації договірних матчів. Він виступає під захистом свідків, а тому співпрацює з правоохоронними органами", – написав ФК Олімпік на своїй сторінці в Instagram.

Кто же Франческо Баранка на самом деле? На официальном сайте Федерации футбола Украины появилось заявление главы Комитета по этике и честной игре господина Франческо Баранки, который в очередной раз выступил с обвинениями в адрес донецкого «Олимпика». Мы же хотим напомнить общественности, что репутация итальянца весьма сомнительна. В 2015 году в Италии Баранку именовали не иначе, как «Крестным отцом проведения и организации договорных матчей». Его обвиняли к причастности к организации ряда «договорняков», в том числе и поединка «Лацио» - «Дженоа», по итогам которой «орлам» грозила дисквалификация в Лиге чемпионов. Чтобы не быть голословными, приводим отрывок статьи на сайте Football Italia, на который ссылался сайт Корреспондент. «Итальянскому Лацио грозит дисквалификация на следующий сезон еврокубков, если будет доказано проведение договорного матча. Речь идет о матче 2011 года между Лацио и Дженоа, который считается договорным (завершился победой "Орлов" 4:2). По этому делу проходил капитан команды Стефано Маури, получивший полугодичную дисквалификацию. Как сообщает Football Italia, против Лацио может свидетельствовать известный в Италии преступник Франческо Баранка, который являлся одним их Крестных отцов проведения и организации договорных матчей. Он выступает под защитой свидетелей, а потому сотрудничает с правоохранительными органами. В случае дисквалификации Лацио место команды в Лиге чемпионов займет Фиорентина, а Интер сможет представлять Италию в Лиге Европы». Ссылка на источник – https://korrespondent.net/sport/football/3522640-ytalianskyi-latsyo-mohut-ne-dopustyt-k-uchastyui-v-lyhe-chempyonov Так кем же является на самом деле господин Баранка?

Допис, поширений ФК "Олимпик" (Донецк) (@fcolympic_donetsk)

Теги
Франческо Баранка Олімпік U-21 Олімпік U-21 Олімпік Олімпік
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