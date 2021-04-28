Домашний матч Олимпика против Зари можно уверенно называть наиболее многострадальным в текущем сезоне. Во-первых, он уже не домашний – дончане после "Гельзингейта" остались без любимого стадиона имени Валерия Лобановского, а встречу с луганчанами они проведут в Чернигове. Во-вторых, поединок должен был состояться еще 21 ноября, однако его сорвала вспышка коронавируса в составе "олимпийцев". Вчера же УАФ вынуждена была заменить арбитра – Дмитрий Кривушкин не смог приехать по семейным обстоятельствам, поэтому игру будет обслуживать Николай Балакин.

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На выходных соперники уже встречались в рамках матча второго круга УПЛ. Олимпик дал бой Заре, но потерпел поражение – в результате этой неудачи безвыигрышная серия дончан достигла 11-ти туров, причем в девяти из них "олимпийцы" проиграли. Хуже всего то, что подопечные Юрия Калитвинцева увязли на предпоследней позиции в таблице, опережая Минай только по дополнительным показателям. Между тем, до завершения чемпионата остается всего четыре игры – последние три из них команда проведет против прямых конкурентов за выживание, но никто не гарантирует побед над ними. Более вероятно, что все аутсайдеры будут идти ровно до конца, поэтому сегодня Олимпику желательно зацепиться хотя бы за одно очко. Оно может стать решающим.

Для Зари встреча также очень важна. Вследствие победы над дончанами в воскресенье команда, держась на третьей позиции, оторвалась от Колоса и Ворсклы на четыре очка – а сегодняшняя победа обеспечит отрыв на семь пунктов! Фактически, это означает завоевание бронзовых медалей УПЛ. Кроме того, триумф над Олимпиком возродит битву за "серебро", ведь подопечные Виктора Скрипника приблизятся ко второй ступени на дистанцию ​​в один зачетный балл! Так, у Шахтера слишком простой календарь, чтобы потерять свою позицию, но не побороться за место в зоне ЛЧ луганчане просто не имеют права. Тем более, что "горняки" вместо футбола показывают какой-то саботаж.

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Впрочем, для начала необходимо переиграть Олимпик, с которым на выходных было непросто. Сейчас легкой прогулки тоже ожидать не стоит, ведь дончанам очень нужны очки, а Заря проводит уже третий матч за неделю – конечно, Виктор Скрипник проводил ротацию, но это все равно непросто. Несмотря на эти факторы, фаворитами остаются именно луганчане, которые весной выиграли 9 из 12 матчей, потерпев поражения только во встречах с лидерами УПЛ. Команда Юрия Калитвинцева в этот список, к сожалению, не входит.

Кадровая ситуация

Травмированные: Цымбалюк (Олимпик)

Дисквалифицированы: Фаворов (Заря)

Ориентировочные составы на матч Олимпик – Заря

Олимпик: Кичак – Пасич, Снурницын, Драме, Лебеденко – Политыло, Бабенко – Таллес, Нкенг, Тейшейра – Каргбо

Заря: Василь – Хомченовский, Вернидуб, Абу Ханна, Жунинью – Иванисеня – Кочергин, Юрченко, Лунев – Шахаб, Сайядманеш

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Делать прогнозы на матчи УПЛ трудно, ведь здесь все могут победить всех с любым счетом. Если Олимпик разгромит Зарю, забив пять голов – никто, пожалуй, уже и не удивится. Впрочем, это все лирика, а по факту донецкий коллектив выглядит очень слабо. Так, эпизодически подопечные Юрия Калитвинцева демонстрируют неплохой футбол, но целостности и стабильности ему не хватает.

"Олимпийцы" могут осложнить жизнь сопернику, навязав борьбу и попробовав зацепиться за ничью, однако для матча против Зари этого уровня мало. Луганчане на выходных доказали, что даже в невысоком темпе и с невнятной игрой в обороне они все равно значительно сильнее дончан – у них шире лавка, более гибкая тактика и хорошие результаты за плечами. Именно поэтому сегодня стоит ставить на победу подопечных Виктора Скрипника.

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