Домашній матч Олімпіка проти Зорі можна впевнено називати найбільш багатостраждальним у поточному сезоні. По-перше, він вже не домашній – донеччани внаслідок "Гельзінгейту" залишились без улюбленого стадіону імені Валерія Лобановського, а зустріч з луганцями вони проведуть у Чернігові. По-друге, поєдинок мав відбутись ще 21 листопада, однак його зірвав спалах коронавірусу в складі "олімпійців". Вчора ж УАФ змушена була замінити арбітра – Дмитро Кривушкін не зміг приїхати за сімейними обставинами, тож гру обслуговуватиме Микола Балакін.

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На вихідних суперники вже зустрічалися в рамках матчу другого кола УПЛ. Олімпік дав бій Зорі, але зазнав поразки – внаслідок цієї невдачі безвиграшна серія донеччан досягла 11-ти турів, причому у дев'яти з них "олімпійці" програли. Що найгірше, підопічні Юрія Калітвінцева загрузли на передостанній позиції у таблиці, випереджаючи Минай лишень за додатковими показниками. Між тим, до завершення чемпіонату залишається всього чотири гри – останні три з них команда проведе проти прямих конкурентів за виживання, але ж ніхто не гарантує перемог над ними! Більш вірогідно, що всі аутсайдери йтимуть рівно до кінця, тож сьогодні Олімпіку бажано зачепитись бодай за одне очко. Воно може стати вирішальним.

Для Зорі зустріч також дуже важлива. Внаслідок звитяги над донеччанами у неділю команда, тримаючись на третій позиції, відірвалась від Колоса й Ворскли на чотири очки – а сьогоднішня перемога забезпечить відрив у сім пунктів! Фактично, це означатиме завоювання бронзових медалей УПЛ. Крім того, тріумф над Олімпіком відродить битву за "срібло", адже підопічні Віктора Скрипника наблизяться до другої сходинки на дистанцію у один заліковий бал! Так, у Шахтаря занадто простий календар, аби втратити свою позицію, але не поборотись за місце в зоні ЛЧ луганці просто не мають права. Тим паче, що "гірники" замість футболу демонструють якийсь саботаж.

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Втім, для початку необхідно переграти Олімпік, з яким на вихідних було непросто. Нині легкої прогулянки теж очікувати не варто, адже донеччанам дуже потрібні очки, а Зоря проводитиме вже третій матч за тиждень – звісно, Віктор Скрипник проводив ротацію, але це все одно непросто. Попри ці фактори, фаворитами залишаються саме луганці, які навесні виграли 9 з 12 матчів, зазнавши поразок лишень у зустрічах з лідерами УПЛ. Команда Юрія Калітвінцева у цей список, на жаль, не входить.

Кадрова ситуація

Травмовані: Цимбалюк (Олімпік)

Дискваліфіковані: Фаворов (Зоря)

Орієнтовні склади на матч Олімпік – Зоря

Олімпік: Кичак – Пасіч, Снурніцин, Драме, Лебеденко – Політило, Бабенко – Таллес, Нкенг, Тейшейра – Каргбо

Зоря: Васіль – Хомченовський, Вернидуб, Абу Ханна, Жунінью – Іванісеня – Кочергін, Юрченко, Луньов – Шахаб, Сайядманеш

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Робити прогнози на матчі УПЛ важко, адже тут всі можуть перемогти усіх з будь-яких рахунком. Якщо Олімпік розгромить Зорю, забивши п'ять голів – ніхто, мабуть, вже і не здивується. Втім, це все лірика, а по факту донецький колектив виглядає дуже слабко. Так, епізодично підопічні Юрія Калітвінцева демонструють непоганий футбол, але цілісності та стабільності йому не вистачає.

"Олімпійці" можуть ускладнити життя супернику, нав'язавши боротьбу й спробувавши зачепитись за нічию, однак для матчу проти Зорі цього рівня замало. Луганці на вихідних довели, що навіть у невисокому темпі й з невиразною грою в обороні вони все одно значно сильніші за донеччан – у них ширша лавка, більш гнучка тактика й хороші результати за плечима. Саме тому сьогодні варто ставити на перемогу підопічних Віктора Скрипника.

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