"Планировали сегодня рассмотреть дело президента Олимпика, но уже в третий раз получили от него просьбу перенести дело. На этот раз он сказал, что из-за проблем со здоровьем вынужден уехать из Украины и будет находиться в самолете. Говорит, что хочет лично присутствовать на заседании.

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Мы уже в третий раз пошли ему навстречу, чтобы нас никто не обвинял, что мы не обеспечиваем ему все возможности для защиты. Перенесли на следующий четверг заседание. Если у него опять не получится прийти, то будем рассматривать без него", – отметил Грищенко в комментарии Профутбол Digital.

Напомним, Гельзин на камеру нецензурно прошелся по рефери матча Олимпик – Шахтер (0:1), а также затронул руководство судейского корпуса УАФ.

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