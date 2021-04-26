"Мы прекрасно понимаем, что мы – не топ-команда, которая всегда рисует и блестит. Даже в этом чемпионате все через силу и характер.

Победный гол Шахаба в видеообзоре матча Заря – Олимпик – 2:1

Этот сезон можно отнести в плюс. Мы начали чемпионат с 2 поражений, а в следующее воскресенье можем гарантировать себе третье место.

Хорошо, что Шахаб забил. Мы покупали его не для мебели. Он понемногу привыкает к нашим требованиям. Он – нападающий, голы – это то, что от него ждут. Мы ждем, он ждет и переживает сильно. Рад за него", – сказал Скрипник в комментарии программе "ПроФутбол Digital".

Напомним, Шахаб перешел в Зарю из Олимпика в начале февраля. В девяти матчах за "мужиков" иранский форвард забил лишь дважды (в ворота Мариуполя и Олимпика).

После 23-х туров луганчане в турнирной таблице УПЛ идут третьими, имея в своем активе 41 очко. От Шахтера, который идет вторым, Заря отстает на 4 пункта и имеет одну игру в запасе.

Заря вырвала победу над Олимпиком благодаря голу Шахаба – безвыигрышная серия дончан в УПЛ достигла 11 матчей