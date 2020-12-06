"Несмотря на счет, победа далась нам нелегко. Мы не играли в свою игру. Рух превзошел нас во владении мячом. Над всем этим будем работать. Очень важно сегодня добыть три очка, и ребята с этой задачей справились.

Олимпик – Рух – 3:1 – видео голов и обзор матча

Мы более опытная команда, уже не первый год играем в УПЛ. Соперник же только вышел в высший дивизион и проходит обкатку. В этом компоненте у нас было преимущество. Рух – интересная команда, которая пытается играть в футбол, контролировать мяч, постоянно искать варианты обострения в атаке.

Игра Шахаба? Он молодец! Самое главное для нападающего – забивать голы. Он отличился в этом матче дважды. Конечно, я доволен его действиями", – цитирует Климовского официальный сайт клуба.

Захедитабар Шахаб с 8-ю голами возглавил рейтинг бомбрадирив УПЛ, на втором месте лидер Динамо с 6-ю мячами. После 12-ти УПЛ туров Олимпик расположился на 5-й строчке, Рух – последний.

Шахтер разгромил Минай – лидеры отдохнули перед ЛЧ, бенефис латералей, автоголы и пижонский пенальти