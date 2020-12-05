Шахтер принимал Минай перед решающим матчем Лиги чемпионов, поэтому некоторые ключевые футболисты (Марлос, Степаненко, Тете, Додо) получили отдых. Василий Кобин привез на игру с "горняками" боевой состав, но навязать действующему чемпиону борьбу не удалось.

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Минай со стартовых минут пытался играть агрессивно, однако и прессинг, и позиционная оборона были ужасными. Все разваливалось после двух-трех быстрых передач Шахтера. Гости стремились сохранять компактность в центре, в результате чего наибольшую свободу получали крайние защитники соперника. Болбат и Матвиенко все время проводили в атаке и поставляли передачи в штрафную площадь.

Шахтер должен был открывать счет уже на третьей минуте, но Фернандо не сумел замкнуть в пустые ворота прострел Матвиенко. Справа хорошо работала связка Соломона и Болбата. Тайсон, находясь в центре внимания, часто стягивал соперников на себя, после чего переводил им на правый край. Манор и Сергей имели достаточно времени и пространства, чтобы остро завершать эпизоды. Этот трюк проходил с фантастической регулярностью. Минай никак не реагировал.

Вследствие описанного выше розыгрыша забил Фернандо, однако судьи отменили гол из-за офсайда. Через пару минут Шахтер все же открыл счет благодаря типичной комбинации – Допилка в борьбе с Фернандо протолкнул мяч в свои ворота. А через минуту наконец отличился сам бразильский форвард, который откликнулся на роскошный пас Болбата и легко переиграл голкипера.

Ничего не менялось. Минай терпел издевательства и не мог перейти центр поля. Вскоре хозяева довели дело до разгрома – Соломон опять оставил в дураках оборону и пробил Каниболоцкого с острого угла. Все было решено в первой трети поединка. После этого Шахтер успокоился и позволил провести несколько атак соперника.

И здесь мы увидели, что оборона "горняков" имеет проблемы даже против такого слабого оппонента. Пыняшко простым ударом размял Трубина, но этого юному голкиперу, очевидно, оказалось мало, чтобы восстановить концентрацию. Нуриев неплохо пробил со штрафного над стенкой, однако Анатолий должен был доставать мяч. Вместо прыжка он просто протянул руку – гол.

Под занавес первого тайма Минай вообще мог сократить отставание до минимума, если бы Кожанов после заброса Ткачука воспользовался ошибкой донецких защитников. Эту дуэль выиграл Трубин. Однако сразу после перерыва Шахтер забил четвертый – Матвиенко эффектно пяткой переправил мяч в дальний угол, замкнув подачу со штрафного.

В составе гостей традиционно самым острым футболистом был Нуриев. Дончане за ним не успевали, фолили в опасных зонах, а Витао вообще сбил "Нуру" на линии штрафной. Арбитр с помощью VAR указал на 11-метровую отметку, однако реализовать пенальти Нуриеву не удалось – пижонская подсечка и мяч полетел в перекладину.

Продолжил разрывать Болбат. Сергей зубами вцепился в свой шанс и выложился по полной. Он постоянно оказывался в чужих владениях и выводил партнеров на удар. Луиш Каштру освежил игру заменами, выпустив Марлоса, Коваленко и Вьюнника. Именно это трио организовало пятый гол в ворота Миная. Финальный свисток зафиксировал на табло 5:1. Без вариантов.

Шахтер победил, набрал 26 очков и догнал Динамо на вершине УПЛ. Правда, киевляне еще не сыграли в этом туре. Уже в среду "горняки" сойдутся с Интером в решающей битве за плей-офф Лиги чемпионов. Минай с 9 пунктами остался в нижней части турнирной таблицы.

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