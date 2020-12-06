"Незважаючи на рахунок, перемога далася нам нелегко. Ми не грали в свою гру. Рух перевершив нас у володінні м'ячем. Над усім цим будемо працювати. Дуже важливо було сьогодні здобути три очки, і хлопці з цим завданням впоралися.

Олімпік – Рух – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Ми більш досвідчена команда, вже не перший рік граємо в УПЛ. Суперник же тільки вийшов у вищий дивізіон і проходить обкатку. У цьому компоненті у нас була перевага. Рух – цікава команда, яка намагається грати в футбол, контролювати м'яч, постійно шукати варіанти загострення в атаці.

Гра Шахаба? Він молодець! Найголовніше для нападника – забивати голи. Він відзначився в цьому матчі двічі. Звичайно, я задоволений його діями", – цитує Климовського офіційний сайт клубу.

Захедітабар Шахаб з 8-ма голами очолив рейтинг бомбрадирів УПЛ, на другому місці лідер Динамо з 6-ма м'ячами. Після 12-ти УПЛ турів Олімпік розташувався на 5-й сходинці, Рух – останній.

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