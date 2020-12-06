Олимпик принимал Рух в рамках 12-го тура чемпионата Украины. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

Темная полоса львовского клуба продолжилась, на этот раз обидчиком Руха стал Олимпик. Еще до перерыва донецкий клуб обеспечил себе удобный гандикап в два мяча.

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Во втором тайме хозяева довели счет до разгромного, а львовяне все же сумели ответить голом престижа.

После 12-ти туров УПЛ Олимпик расположился на 5-й строчке, Рух остается на дне таблицы без побед.

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