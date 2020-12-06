Олимпик – Рух – 3:1 – видео голов и обзор матча
17:15 - Читати українською
Олимпик принимал Рух в рамках 12-го тура чемпионата Украины. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.
Темная полоса львовского клуба продолжилась, на этот раз обидчиком Руха стал Олимпик. Еще до перерыва донецкий клуб обеспечил себе удобный гандикап в два мяча.
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Во втором тайме хозяева довели счет до разгромного, а львовяне все же сумели ответить голом престижа.
После 12-ти туров УПЛ Олимпик расположился на 5-й строчке, Рух остается на дне таблицы без побед.
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