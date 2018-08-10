Олимпик – Львов: анонс матча УПЛ

Олимпик дома принимает Львов в рамках 4-го тура УПЛ. Анонс и прогноз матча читайте на Футбол 24.

Олимпик – Львов

10 августа, 19:00, Киев, стадион имени В. Лобановского

Главный арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Олимпик на старте нового сезона проявил себя крепким середнячком, с которым нельзя расслабляться. В матче с Черноморцем подопечные Санжара едва не отыгрались после 2:0, а вот в игре с Карпатами в прошлом туре им это таки удалось. Если же вспомнить о победе над Ворсклой и количество футболистов, которые покинули донеччан перед началом чемпионата, то становится понятным качество новых исполнителей и работы тренерского штаба с ними. Олимпик в данный момент представляет собой очень приятную команду, которая со своим умением вырывать "мёртвые" матчеи может повоевать за еврокубки – хотя у хорошо сбалансированного ФК Львов на них есть свои планы.

Предыдущий матч: 06.11.2011. 19-й тур чемпионата Украины-2011/2012 в Первой лиге.

Львов – Олимпик – 0:4

Голы: 0:1 – И. Матяж (31), 0:2 – К. Дорошенко (63), 0:3 – И. Матяж (73), 0:4 – М Дорошенко (89)

От ФК Львов, который в действительности является старым Вересом под брендом старого ФК Львов с кучей бразильцев с бразильским же тренером, ждали чего угодно, но не симпатичного футбола. "Новички" УПЛ, тем не менее, на старте уверенно победили Арсенал-Киев и играли с Динамо вничью до 90+2 минуты, хотя в матче против Ворсклы уступили по делу (хотя и минимально). Значит ли это, что эмоциональный запал львовян уже прогорел? Матч против Олимпика должен дать ответ на этот вопрос. Руководство клуба требует от главного тренера еврокубков, но если он не победит команду Санжара, то Львов, вероятно, можно будет потихоньку списывать из основных претендентов на ЛЕ.

Статистика противостояния:

Всего: 2 матча, 2 победы Олимпика, 0 ничьих, 0 побед Львова

Разница мячей: 8-0.

Кадровая ситуация Олимпика выглядит несколько лучше, чем у соперника. Роману Санжару в матче против Львова не сможет помочь Евгений Цымбалюк, который продолжает восстановление от повреждения, однако без него донеччане могут обойтись. Жилмар же не сможет рассчитывать на своего основного защитника Алексея Голикова – последний в скандальной игре с Ворсклой умудрился получить удаление за разговоры и теперь отбывает дисквалификацию. Все остальные футболисты готовились к матчу в штатном режиме.

"Изюминки" матча:

– Футболисты Львова в чемпионате не могут забить гол в течение 220-ти минут.

– "Олимпийцы" Крынский, Дегтярёв, Трояновский, а также игроки "Львова" Парамонов и Голиков в прошлом защищали цвета одного клуба – перволиговой "Полтавы"

Ориентировочные составы на матч Олимпик – Львов

Олимпик: Крынский, Немчанинов, Кравченко, Гришко, Зубейко, Вакуленко, Кольцов, Балашов, Тейшейра, Ксёнз, Дегтярёв

Львов: Бандура, Воронин, Парамонов, Борзенко, Адамюк, Прыймак, Каленчук, Панамби, Бруно, Западня, Дуарте