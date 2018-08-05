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Карпаты – Олимпик – 2:2 – видео голов и обзор матча

19:18 248 Читати українською
Карпаты – Олимпик – 2:2 – видео голов и обзор матча
Карпаты – Олимпик – 2:2 – видео голов и обзор матча

Карпаты на своем поле не смогли обыграть Олимпик в матче 2-го тура чемпионата Украины.

Карпаты смогли дважды поразить ворота соперника в первом тайме. Голы Ди Франко и Шведа обеспечивали львовянам комфортный счет. Но после перерыва Олимпик усилиями Кравченко и Тейшейры сумел восстановить паритет.

Карпаты дома сыграли вничью с Олимпиком

Таким образом, Карпаты и Олимпик поделили очки, а всего в их активе по четыре зачетных пункта. Олимпик остался на четвертой позиции, а Карпаты пока находятся на семдьмой.

Чемпионат Украины, 3-й тур

Карпаты – Олимпик – 2:2

Голы: Ди Франко, 32, Швед, 36 – Кравченко, 58, Тейшейра, 86

Видео голов и обзор матча:

Гол Ди Франко

Гол Шведа

Гол Кравченко

Гол Тейшейры

Украина3 тур

Карпаты - Олимпик: Воскресенье 05 августа 2018

Карпаты
Матч окончен
2 : 2
Олимпик
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