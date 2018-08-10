Олімпік – Львів: анонс матчу УПЛ

Олімпік вдома приймає Львів в рамках 4-го туру УПЛ. Анонс та прогноз матчу читайте на Футбол 24.

Олімпік – Львів

10 серпня, 19:00, Київ, стадіон імені В. Лобановського

Головний арбітр: Анатолій Абдула (Харків)

Телетрансляція на каналі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Олімпік на старті нового сезону проявив себе міцним середнячком, з яким не можна розслаблятися. У матчі з Чорноморцем підопічні Санжара ледь не відігралися після 2:0, а от у грі з Карпатами в минулому турі їм це таки вдалося. Якщо ж згадати про перемогу над Ворсклою та кількість футболістів, які покинули донеччан перед початком чемпіонату, то стає зрозумілою якість нових виконавців та роботи тренерського штабу з ними. Олімпік наразі являє собою дуже приємну команду, яка зі своїм вмінням виривати "мертві" матчі може посперечатися за єврокубки – хоча у добре збалансованого ФК Львів на них є свої плани.

Попередній матч: 06.11.2011. 19-й тур чемпіонату України-2011/2012 у Першій лізі.

Львів – Олімпік – 0:4

Голи: 0:1 – І. Матяж (31), 0:2 – К. Дорошенко (63), 0:3 – І. Матяж (73), 0:4 – К. Дорошенко (89)

Від ФК Львів, який насправді є старим Вересом під брендом старого ФК Львів з купою бразильців з бразильським же тренером, чекали чого завгодно, але не симпатичного футболу. "Новачки" УПЛ, тим не менш, на старті впевнено перемогли Арсенал-Київ та грали з Динамо внічию до 90+2 хвилини, хоча у матчі проти Ворскли поступилися по ділу (хоча й мінімально). Чи означає це, що емоційний запал львів'ян вже прогорів? Матч проти Олімпіка має дати відповідь на це запитання. Керівництво клубу вимагає від головного тренера єврокубків, але якщо той не переможе команду Санжара, то Львів, ймовірно, можна буде потихеньку списувати з основних претендентів на ЛЄ.

Статистика протистояння:

Всього: 2 матчі, 2 перемоги Олімпіка, 0 нічиїх, 0 перемог Львова

Різниця м’ячів: 8-0.

Кадрова ситуація Олімпіка виглядає трохи кращою, ніж у суперника. Роману Санжару в матчі проти Львова не зможе допомогти Євген Цимбалюк, який продовжує відновлення від пошкодження, однак без нього донеччани можуть обійтись. Жилмар же не зможе розраховувати на свого основного захисника Олексія Голікова – останній у скандальній грі з Ворсклою примудрився отримати вилучення за розмови й тепер відбуває дискваліфікацію. Всі інші футболісти готувалися до матчу у штатному режимі.

Родзинки матчу:

– Футболісти Львова в чемпіонаті не можуть забити гол впродовж 220-ти хвилин.

– "Олімпійці" Кринський, Дегтярьов, Трояновський та гравці "Львова" Парамонов і Голіков у минулому захищали кольори одного клубу – першолігової "Полтави"

Орієнтовні склади на матч Олімпік – Львів

Олімпік: Кринський, Нємчанінов, Кравченко, Гришко, Зубейко, Вакуленко, Кольцов, Балашов, Тейшейра, Ксьонз, Дегтярьов

Львів: Бандура, Воронін, Парамонов, Борзенко, Адамюк, Приймак, Каленчук, Панамбі, Бруно, Западня, Дуарте