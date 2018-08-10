Олимпик – Львов – 1:1 – видео голов и обзор матча

Олимпик и Львов разошлись миром в матче 4-го тура украинской Премьер-лиги. Смотрите видео голов и обзор матча Олимпик – Львов.

Олимпик дома принимал Львов в матче четвертого тура УПЛ. Первый тайм забитых мячей болельщикам не подарил.

Олимпик и Львов сыграли вничью

Во втором тайме поединка первыми вперед вышли львовяне, которые играли вдесятером после удаления Приймака еще в первом тайме.

На 68-й минуте Владимир Адамюк после передачи Сергея Воронина вывел гостей вперед.

Под занавес матча, на 87-й минуте матча Евгений Пасич фантастическим ударом из-за пределов штафного площадки восстановил паритет во встрече. 1:1 – именно с таким счетом завершился этот матч.

Олимпик – Львов: Пасич забил невероятный гол в ворота львовян из-за пределов штрафной

Таким образом, Олимпик и Львов набрали по одному очку. Дончане остаются на 4-й строчке в турнирной таблице с 5 очками, а львовяне – на 6-й позиции с 4 очками.

Чемпионат Украины 2018/2019, 4-й тур

Олмпик – Львов – 1:1

Голы: Пасич, 87 – Адамюк, 68

Удаление: Приймак, 39 (вторая желтая)