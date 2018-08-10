Олимпик и Львов сыграли вничью

В матче 4-го тура УПЛ между Олимпиком и Львовом победителя выявить не удалось, несмотря на красную карточку Прыймака в первом тайме. На гол львовянина Адамюка точным выстрелом ответил Евгений Пасич.

Львов интереснее провёл первый тайм, больше контролируя мяч и создав больше острых моментов, чем соперник, хотя по ударам в створ было равенство. Олимпик больше сосредотачивался на контратаках, одна из которых привела к потере в стане соперника: на 39-й минуте Приймака задел Балашов, а тот с шумным матом на устах упал на газон. Это был срыв атаки и желтая карточка, которая стала для Приймака второй. Львов остался в меньшинстве.

Тем не менее, во втором тайме именно львовяне были более близки к победе. Гости продолжали чаще бить по воротам и, наконец, добились своего – на 68-й минуте Владимир Адамюк после передачи Сергея Воронина вывел гостей вперед. Олимпик в ответ давил и довёл контроль мяча до неприличных 70% игрового времени, однако отличиться забитым мячом долго не мог. Когда уже казалось, что Львов оформит выездную победу, Евгений Пасич неожиданно пробил из-а пределов штрафной. Удар на 87-й минуте вышел мощным – Бандура не смог его взять. 1:1 – именно с таким счётом завершился данный матч.

Таким образом, Олимпик и Львов набрали по одному очку. Дончане остаются на 4-й строчке в турнирной таблице с 5 очками, а львовяне – на 6-й позиции с 4 очками.

Чемпионат Украины 2018/2019, 4-й тур

Олмпик – Львов – 1:1

Голы: Пасич, 87 – Адамюк, 68

Удаление: Прыймак, 39 (вторая желтая)