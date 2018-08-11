Олімпік – Львів – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Олімпік та Львів розійшлись миром у матчі 4-го туру української Прем'єр-ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу Олімпік – Львів.

Олімпік вдома приймав Львів у матчі четвертого туру УПЛ. Перший тайм забитих м'ячів вболівальникам не подарував.

Олімпік та Львів зіграли внічию

У другому таймі поєдинку першими вперед вийшли львів'яни, які грали вдесятьох після вилучення Приймака ще у першому таймі.

На 68-й хвилині Володимир Адамюк з передачі Сергія Вороніна вивів гостей вперед.

Під завісу матчу, на 87-й хвилині матчу Євген Пасіч фантастичним ударом з-за меж штафного майданчика відновив паритет у зустрічі. 1:1 – саме з таким рахунком завершився цей матч.

Олімпік – Львів: Пасіч забив неймовірний гол у ворота львів'ян з-за меж штрафного майданчика

Таким чином, Олімпік та Львів набрали по одному очку. Донеччани залишаються на 4-й сходинці в турнірній таблиці з 5 очками, а львів'яни – на 6-й позиції з 4 очками.

Чемпіонат України 2018/2019, 4-й тур

Олмпік – Львів – 1:1

Голи: Пасіч, 87 – Адамюк, 68

Вилучення: Приймак, 39 (друга жовта)