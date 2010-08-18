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Олимпик – Львов: Пасич забил невероятный гол в ворота львовян из-за пределов штрафной

21:48 70 Читати українською
Олимпик – Львов: Пасич забил невероятный гол в ворота львовян из-за пределов штрафной
Олимпик - Львов / фото ФК Олимпик

Полузащитник Олимпика Евгений Пасич забил фантастический гол в ворота Львова.

Под занавес поединка, на 87 минуте Евгений Пасич решился на удар с дальней дистанции и не прогадал. Мяч попал в "девятку", без шансов для голкипера Львова Бандуры.

Этот гол однозначно имеет все шансы получить звание лучшего в 4 туре УПЛ.

К слову, Пасич восстановил паритет в матче Олимпик – Львов, который в итоге завершился вничью – 1:1.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Украина4 тур

Олимпик - Львов: Пятница 10 августа 2018

Олимпик
Матч окончен
1 : 1
Львов
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Видеоновости Олимпик - Львов Евгений Пасич Евгений Пасич Олимпик Олимпик
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