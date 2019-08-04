Олимпик – Колос, Заря – СК Днепр-1: анонс матчей УПЛ

Олимпик в рамках 2-го тура чемпионата Украины принимает Колос, а Заря встретится с СК Днепр-1. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Олимпик – Колос

Перед началом сезона большинство экспертов предсказывало Олимпику вылет из УПЛ – и первые 10 минут нового сезона дончан проходили в соответствии с пессимистическими прогнозами. Подопечные Жулио Сезара в Днепре быстро глотнули два гола, пропустили ещё несколько опасных моментов, однако уже к перерыву смогли выровнять ход поединка. Второй тайм так и вовсе проходил при некотором преимуществе "олимпийцев", так что списывать этот коллектив рановато. Впрочем, сезон у него будет непростым.

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Во 2-м туре Олимпику придётся встретиться со вторым новичком УПЛ – Колосом. На прошлой неделе команда из уютного села Ковалевка довольно уверенно разобралась с опытным Мариуполем, забив два гола и имея возможность забить ещё. Правда, победный мяч был забит со штрафного, заработанного симуляцией Ильина, однако главный тренер азовцев Александр Бабич особо не жаловался – преимущество Колоса всё равно была значительным. Дебют в элите у подопечных Руслана Костишина удался праздничным, но теперь начинаются тяжёлые рабочие будни.

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Кадровая ситуация Олимпика остаётся стабильной – команда даже усилилась несколькими легионерами, таки расширив свою заявку до 23-х футболистов. У Колоса из-за дисквалификации не сможет сыграть Максим Максименко, который получил красную карточку в матче против Мариуполя, но это единственная потеря ковалевцев. Проводить значительную ротацию Жулио Сезар и Руслан Костышин вряд ли станут, но определённые точечные замены в составе вполне вероятны – особенно со стороны дончан.

"Изюминки" матча

– Донецкий клуб может забить 150-й гол в УПЛ (еще 1 мяч).

– Олимпийцы могут получить 40-ю победу в чемпионатах.

– Олимпик в роли хозяев поля не проигрывает в УПЛ 4 матча подряд: 3 победы и ничья.

Ориентировочные составы на матч Олимпик – Колос

Олимпик: Крынский – Ксёнз, Гришко, Цымбалюк, Вантух – Кравчук, Политыло – Тейшейра, Завийский, Е. Пасич – Матар

Колос: Яшков – Сахневич, Гавриш, Парамонов, Черноморец – Милько, Задоя – Ильин, Кизилатеш, Морозко – Лысенко

Прогноз Футбол 24 – 1:1

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Колос на кураже победил Мариуполь, но одних эмоций для стабильных побед в УПЛ мало. По игре команда Руслана Костишина гораздо интереснее Олимпика, однако дончане опытнее – хоть и не намного. Кроме того, подопечные Жулио Сезара прекрасно сводят поединки к вязкой позиционной борьбе с лонгболамы и беготнёй – даже креативный СК Днепр-1 "олимпийцы" сумели опустить на свой уровень. Ковалевцам будет сложнее, чем в первом туре, но взять ничью им вполне по силам. Олимпик, вероятно, такой вариант также устроит.

Заря – СК Днепр-1

Луганский коллектив под руководством нового тренера – Виктора Скрипника – неплохо начал сезон победой в Черногории, однако уже в первом туре УПЛ, в матче против Ворсклы, успел несколько разочаровать. От Зари явно ожидали большего, чем минимальная победа благодаря первому и единственному удару в створ на 3-й минуте. Не всё было идеально и в домашке с Будучностью – об этом свидетельствовал свист на трибунах "Славутич Арены", которая осталась недовольной 1:0 в матче 11 на 9.

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Конечно, на старте сезона от команды под руководством нового коуча с новым стилем не следует ожидать моментальных успехов, но "мужики", всё таки, заинтересованы в какой-либо крутой победе. Коллектив Виктора Скрипника должен заткнуть рот скептикам – и уверенная победа над крепким СК Днепр-1 идеально подошла бы на роль кляпа. Впрочем, с днепровцами будет очень непросто.

Коллектив Дмитрия Михайленко некоторые эксперты и болельщики короновали в зону еврокубков, но это – большой аванс. Дебютанты УПЛ имеют слишком молодой состав для решения таких задач, хотя руководство и не требует Лиги Европы в первый сезон. Днепр-1 всё равно не будет иметь права сыграть в международных соревнованиях УЕФА, ведь членству клуба в ПФЛ еще не исполнилось трех лет.

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Впрочем, приземлённые задачи днепровцев не означают, что против них будет легко. Это один из самых нетипичных коллективов чемпионата, который старается действовать первым номером, а его тренер – Дмитрий Михайленко – много почерпнул от Хуанде Рамоса. Правда, в прошлом туре Днепр-1 проявил свои лучшие качества только в первом тайме матча против Олимпика, а вот после перерыва команда перешла на игру вторым номером – очевидно, дали о себе знать начало сезона и молодость футболистов. На сколько хватит днепровцев в игре против Зари – большой вопрос.

Проблем с составом оба наставника не испытывают. Виктор Скрипник, вероятно, вернёт в основу Будкивского, Михайличенка и Шевченко, которые отдыхали в еврокубках; его же визави особого смысла проводить ротацию не имеет. Если у Днепра-1 и будет проводиться смена позиций, то только минимальная.

"Изюминки" матча:

– Заря на своём поле не играет вничью в УПЛ с 10 ноября 2018 года в течение 9-ти игр: 5 побед и 4 поражения.

– Пропускной домашний сериал луганского клуба с 16 марта этого года продолжается в Чемпионатах 6 игр – 8 мячей.

– 100-й матч в УПЛ могут провести Филипп Будковский, Зауре Махарадзе (оба - Зоря).

– 40-й гол в чемпионатах может забить Артем Громов (Зоря).

Ориентировочные составы на матч Заря – СК Днепр-1

Заря: Шевченко – Тимчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко – Иванисения, Кочергин, Хомченовский – Юрченко – Будковский, Громов

СК Днепр-1: Клищук – Романюк, Лопырёнок, Сафронов, Полевой – Беляев, Батагов, Булеца – Чичиков, Супряга, Назаренко.

Прогноз Футбол 24 – 2:1

Днепр-1 точно даст бой и заставит Зарю помучиться. Можно даже прогнозировать голы в ворота луганчан, однако вряд ли они будут победными. Пока "мужики" является коллективом качественно иного уровня, с которым дебютантам – даже таким, как Днепр-1 – тягаться трудно. На сборах эти команды уже встречались, расписав ничью, однако в рамках УПЛ подопечные Виктора Скрипника обязаны брать три очка.

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