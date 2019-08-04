Олімпік – Колос, Зоря – СК Дніпро-1: анонс матчів УПЛ

Олімпік в рамках 2-го туру чемпіонату України приймає Колос, а Зоря зустрінеться з СК Дніпро-1. Анонс та прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Олімпік – Колос

Перед початком сезону більшість експертів пророкувала Олімпіку виліт з УПЛ – і перші 10 хвилин нового сезону донеччан проходили у відповідності до песимістичних прогнозів. Підопічні Жуліо Сезара у Дніпрі швидко ковтнули два голи, пропустили ще кілька небезпечних моментів, однак вже до перерви змогли вирівняти хід поєдинку. Другий тайм проходив за деякої переваги "олімпійців", тож списувати цей колектив, схоже, зарано. Втім, сезон у нього буде непростим.

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У 2-му турі Олімпіку доведеться зустрітися з другим новачком УПЛ – Колосом. На минулому тижні команда із затишного села Ковалівка доволі впевнено розібралася з досвідченим Маріуполем, забивши два голи й маючи можливості для третього. Щоправда, переможний м'яч було забито зі штрафного, заробленого симуляцією Ільїна, однак головний тренер азовців Олександр Бабич особливо не скаржився – перевага Колоса все одно була значною. Дебют у еліті підопічні Руслана Костишина перетворили на свято, але тепер починаються важкі робочі будні.

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Кадрова ситуація Олімпіка залишається стабільною – команда навіть посилилась кількома легіонерами, таки розширивши свою заявку до 23-х футболістів. У Колоса через дискваліфікацію не зможе зіграти Максим Максименко, який отримав червону картку в матчі проти Маріуполя, але це єдина втрата. Проводити значну ротацію Жуліо Сезар та Руслан Костишин навряд чи стануть, але певні точкові заміни у складі цілком вірогідні – особливо з боку донеччан.

"Родзинки" матчу

– Донецький клуб може забити 150-й гол в УПЛ (ще 1 м’яч).

– Олімпійці можуть здобути 40-ву перемогу в Чемпіонатах.

– Олімпік в ролі господарів поля не програє в УПЛ 4 матчі поспіль: 3 перемоги та нічия.

Орієнтовні склади на матч Олімпік – Колос

Олімпік: Кринський – Ксьонз, Гришко, Цымбалюк, Вантух – Кравчук, Політило – Тейшейра, Завійський, Є. Пасіч – Матар

Колос: Яшков – Сахневич, Гавриш, Парамонов, Чорноморець – Мілько, Задоя – Ільїн, Кизилатеш, Морозко – Лисенко

Прогноз Футбол 24 – 1:1

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Колос на куражі переміг Маріуполь, але одних емоцій для стабільних перемог в УПЛ замало. По грі команда Руслана Костишина набагато цікавіша за Олімпік, однак донеччани досвідченіші – хоч і не набагато. Крім того, підопічні Жуліо Сезара прекрасно зводять поєдинки до в'язкої позиційної боротьби з лонгболами та біганиною – навіть креативний СК Дніпро-1 "олімпійці" зуміли опустити на свій рівень. Ковалівцям буде складніше, ніж у першому турі, але взяти нічию їм цілком по силах. Олімпік, вірогідно, такий варіант також влаштує.

Зоря – СК Дніпро-1

Луганський колектив під керівництвом нового тренера – Віктора Скрипника – непогано розпочав сезон перемогою у Чорногорії, однак вже у першому турі УПЛ, в матчі проти Ворскли, встиг дещо розчарувати. Від Зорі явно очікували більшого за мінімальну перемогу першим і єдиним ударом в площину на 3-й хвилині. Не все було ідеально і в домашньому матчі з Будучностю – про це свідчив свист на трибунах "Славутич Арени", яка залишилась незадоволеною рахунком 1:0 у матчі 11 на 9.

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Звісно, на старті сезону від команди під керівництвом нового коуча з новим стилем не слід очікувати моментальних успіхів, але "мужики", все ж таки, зацікавлені саме у крутій перемозі. Колектив Віктора Скрипника повинен заакрити роти скептикам – і впевнена звитяга над міцним СК Дніпро-1 ідеально підійшла б на роль кляпу. Втім, з дніпровцями буде дуже непросто.

Колектив Дмитра Михайленка деякі експерти та вболівальники коронували на зону єврокубків, але це – великий аванс. Дебютанти УПЛ мають занадто молодий склад для вирішення таких завдань, хоча керівництво і не вимагає Ліги Європи у перший сезон. Дніпро-1 все одно не матиме права зіграти у міжнародних змаганнях УЄФА, адже членству клубу в ПФЛ ще не виповнилося трьох років.

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Втім, приземлені завдання для дніпровців не означають, що проти них буде легко. Це один з найбільш нетипових колективів чемпіонату, який старається діяти першим номером, а його тренер – Дмитро Михайленко – багато почерпнув від Хуанде Рамоса. Щоправда, у минулому турі Дніпро-1 проявив свої найкращі риси тільки у першому таймі матчу проти Олімпіка, а от по перерві команда перейшла на гру другим номером – вочевидь, взнаки далися початок сезону та молодість футболістів. Чи надовго вистачить дніпровців у грі проти Зорі – велике питання.

Проблем зі складом обидва наставники не відчувають. Віктор Скрипник, ймовірно, поверне а основу Будківського, Михайліченка та Шевченка, які відпочивали у єврокубках. Можливо, в запасі можна буде побачити Назарія Русина. Дмитру Михайленку ж особливого сенсу проводити ротацію не має. Якщо у Дніпра-1 і буде проводитись зміна позицій, то лише мінімальна.

"Родзинки" матчу:

– Зоря на своєму полі не грає внічию в УПЛ з 10 листопада 2018 року впродовж 9-ти ігор: 5 перемог та 4 поразки.

– Пропускний домашній серіал луганського клубу з 16 березня цього року триває в Чемпіонатах 6 ігор – 8 м’ячів.

– 100-й матч в УПЛ можуть провести Пилип Будківський, Заурі Махарадзе (обоє – Зоря).

– 40-й гол в Чемпіонатах може забити Артем Громов (Зоря).

Орієнтовні склади на матч Зоря – СК Дніпро-1

Зоря: Шевченко – Тимчик, Вернидуб, Чеберко, Михайліченко – Іванісенія, Кочергін, Хомченовський – Юрченко – Будківський, Громов

СК Дніпро-1: Клищук – Романюк, Лопырьонок, Сафронов, Польовий – Біляев, Батагов, Булеца – Чичиков, Супряга, Назаренко.

Прогноз Футбол 24 – 2:1

Дніпро-1 точно дасть бій і змусить Зорю помучитись. Можна навіть прогнозувати голи у ворота луганців, однак навряд чи вони будуть переможними. Поки що "мужики" є колекстивом якісно іншого рівня, з яким дебютантам – навіть таким, як Дніпро-1 – тягатися важко. На зборах ці команди вже зустрічалися, розписавши нічию, однак в рамках УПЛ підопічні Віктора Скрипника повинні брати три очки.

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