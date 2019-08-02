Колос – Мариуполь: азовцы выпустили видео, в котором обвиняют арбитра в грубых ошибках

Мариуполь недоволен арбитражем в поединке первого тура УПЛ против Колоса.

Мариуполь выпустил видео, в котором собрал эпизоды, где по их мнению, допустила ошибки бригада арбитров матча против Колоса во главе с Александром Дердо.

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"В первом туре УПЛ Мариуполь в гостях уступил Колосу. Красивая зрелищная игра богата на эмоции и яркие моменты, безусловно, понравилась и болельщикам и специалистам.

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Но самый интересный поединок был испорчен работой судейской бригады во главе с Александром Дердо. Арбитр, которому не занимать опыта, допустил целый "букет" ошибок: отмененный гол Чеха, неназначенный пенальти на Чоботенко, придуманный штрафной... Что это было? Смотрим видео", – написал Мариуполь.