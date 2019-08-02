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Колос – Мариуполь: азовцы выпустили видео, в котором обвиняют арбитра в грубых ошибках

22:50 59 Читати українською
Колос – Мариуполь: азовцы выпустили видео, в котором обвиняют арбитра в грубых ошибках
Колос – Мариуполь / Колос

Мариуполь недоволен арбитражем в поединке первого тура УПЛ против Колоса.

41’ Евгений Смирный
67’ Виталий Гавриш
84’ Максим Максименко
 
Руслан Фомин 15’
15’ Руслан Фомин
41’ Евгений Смирный
67’ Виталий Гавриш
84’ Максим Максименко

Мариуполь выпустил видео, в котором собрал эпизоды, где по их мнению, допустила ошибки бригада арбитров матча против Колоса во главе с Александром Дердо.

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"В первом туре УПЛ Мариуполь в гостях уступил Колосу. Красивая зрелищная игра богата на эмоции и яркие моменты, безусловно, понравилась и болельщикам и специалистам.

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Но самый интересный поединок был испорчен работой судейской бригады во главе с Александром Дердо. Арбитр, которому не занимать опыта, допустил целый "букет" ошибок: отмененный гол Чеха, неназначенный пенальти на Чоботенко, придуманный штрафной... Что это было? Смотрим видео", – написал Мариуполь.

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Теги
Главное Мариуполь Мариуполь Александр Дердо Арбитры Видеоновости Комитет арбитров УАФ Колос Колос Колос - Мариуполь
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