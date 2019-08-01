Колос заявил на УПЛ хавбека Динамо Ореховского

Полузащитник Динамо Павел Ореховский будет выступать за Колос.

Новичок УПЛ Колос включил в свою заявку на сезон полузащитника киевского Динамо Павла Ореховского, сообщает официальный сайт Премьер-лиги. Колос пока не объявил о трансфере хавбека, поэтому детали перехода неизвестны.

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К слову, в сезоне 2018/19 атакующий полузащитник сыграл за Арсенал-Киев 24 поединка во всех турнирах, где забил три гола и отдал три результативные передачи.

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Заметим, что Колос занял второе место в прошлогоднем розыгрыше Первой лиги и вышел в УПЛ, переиграв в стыковых матчах Черноморец. В первом туре Премьер-лиги команда Костышина одолела Мариуполь (2:1). Ранее клуб из киевской области уже арендовал у Динамо Евгения Смирного.