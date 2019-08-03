Заря заявила Русина на УПЛ – форвард выбрал игровой номер

Нападающий Назарий Русин, который сегодня перешел из Динамо в Зарю, может дебютировать за луганчан уже в воскресенье.

Новичок Зари Назарий Русин имеет шанс выйти на поле уже в завтрашнем матче луганчан против СК Днепр-1. Заря уже заявила 20-летнего форварда на сезон 2019/20, сообщает официальный сайт УПЛ.

Русин стал игроком Зари

В команде Виктора Скрипника Русин будет выступать под 31-м номером. Напомним, в Динамо нападающий носил 43-й. К слову, ранее сообщалось, что Назарий может сыграть за Зарю в матче Лиги Европы против ЦСКА София, который пройдет в четверг, 8 августа.

Поединок Заря – СК Днепр-1 состоится 4 августа в Запорожье. Начало в 19:30.

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