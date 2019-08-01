"Я могу играть еще лучше": Супряга – после феерического выступления против Олимпика

Нападающий СК Днепр-1 Владислав Супряга не хочет останавливаться на удачном старте в сезоне 2019/20.

"Мы на каждый матч выходим, как на последний бой. Эта победа придаст нам уверенности на будущее. Наверное, я сыграл неплохо, но мог и лучше.

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В первом тайме было немного легче, а после перерыва ноги уже немного подсели и стало трудновато. Завтра мы отдохнем, а потом уже начнем тщательную подготовку к матчу с Зарей", – цитирует Супрягу официальный сайт Днепра.

Напомним, форвард новичка УПЛ отметился голом и ассистом в матче первого тура против Олимпика. Этим летом Супряга присоединился к СК Днепр-1 на правах годичной аренды из киевского Динамо.

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