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"Я могу играть еще лучше": Супряга – после феерического выступления против Олимпика

09:46 231 Читати українською
"Я могу играть еще лучше": Супряга – после феерического выступления против Олимпика
Владислав Супряга / Фото СК Днепр-1

Нападающий СК Днепр-1 Владислав Супряга не хочет останавливаться на удачном старте в сезоне 2019/20.

2’ Сергей Булеца
9’ Владислав Супряга
 
2’ Сергей Булеца
9’ Владислав Супряга

"Мы на каждый матч выходим, как на последний бой. Эта победа придаст нам уверенности на будущее. Наверное, я сыграл неплохо, но мог и лучше.

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В первом тайме было немного легче, а после перерыва ноги уже немного подсели и стало трудновато. Завтра мы отдохнем, а потом уже начнем тщательную подготовку к матчу с Зарей", – цитирует Супрягу официальный сайт Днепра.

Напомним, форвард новичка УПЛ отметился голом и ассистом в матче первого тура против Олимпика. Этим летом Супряга присоединился к СК Днепр-1 на правах годичной аренды из киевского Динамо.

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Владислав Супряга Владислав Супряга СК Днепр-1 СК Днепр-1 СК Днепр-1 - Олимпик
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