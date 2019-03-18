Олимпик – Динамо: Шевчук призвал строить в Киеве искусственные поля, потому что команде негде тренироваться

Главный тренер Олимпика Вячеслав Шевчук прокомментировал поражение от Динамо (1:2) и посетовал на отсутствие в стране и, в частности, в Киеве футбольной инфраструктуры.

"Мы не были сегодня страдающей командой, которая сидит в обороне. Пытались играть агрессивно, прессинговать, насколько нас хватало. Выдали хорошую игру, дали бой, боролись до конца. Была бы какая-то удача, могли бы где-то претендовать на очки.

Какие задачи на второй этап чемпионата? Когда я приходил в Олимпик, была задача попасть в первую шестерку. Мы уже ее не выполнили.

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Все команды с 3-го по 12-е место более или менее равны. Я, пожалуй, единственный, кто это говорит. Сейчас мы будем бороться, чтобы остаться в Премьер-лиге. Будет трудно, ведь тут все дерутся. Каждая игра тяжелая, поэтому у нас впереди важный период.

Ситуация с U-21 и U-19? Это не моя компетенция, это должен решать президент клуба и Федерация футбола. Да, для меня это проблема. Потому что есть молодые игроки, которых я бы хотел использовать. Сегодня у нас было 16 игроков, и трое из них из второй команды. Мы стараемся их подтягивать.

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Пауза на сборные? Ребятам нужно перезарядиться. Следующий тур отложен из-за выборов президента, и у нас будет две с половиной недели паузы. Поэтому футболисты сейчас получили три дня выходных, они должны расслабиться. В следующую среду мы планируем сыграть спарринг с Шахтером, а так будем готовиться в штатном режиме – по одной тренировке в день. По две мы не можем проводить.

Думаю, что пауза пойдет на пользу. У нас очень мало футболистов, кто-то травмировался за это время. Мы тренируемся на искусственном поле, поскольку работать на естественном покрытии просто нет возможности. Вчера вообще тренировались на каком мини-хоккейном поле, жестком, в кроссовках.

Потому что нет полей в Киеве, к сожалению. Это такой месседж мэру Киева. Если мы хотим развивать футбол, то нужно строить футбольные площадки с качественным искусственным покрытием последнего поколения.

Я знаю, что Павелко занимается этим, но это нужно быстрее внедрять в городе. Вот, например, на зимний период у нас в стране только три крытых манежа, хотя только в Киеве должно быть хотя бы штук пять. Чтобы дети тренировались. У того же Динамо очень хорошие условия, у них там дети постоянно тренируются на базе. В Днепре также и в Мариуполе. Если мы хотим развивать футбол, то нужно строить манежи, поля, чтобы было где тренироваться", – сказал он на пресс-конференции после матча с Динамо.

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