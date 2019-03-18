Олімпік – Динамо: Шевчук після поразки закликав будувати у Києві штучні поля, бо команда не має де тренуватись

Головний тренер Олімпіка В'ячеслав Шевчук прокоментував поразку від Динамо (1:2) та поскаржився на відсутність в країні та, зокрема, в Києві футбольної інфраструктури.

"Ми не були сьогодні страждаючою командою, яка сидить в обороні. Намагалися грати агресивно, пресингувати, наскільки нас вистачало. Видали хорошу гру, дали бій, боролися до кінця. Була б якась удача, могли б десь претендувати на очки.

Які завдання на другий етап чемпіонату? Коли я приходив у Олімпік, було завдання потрапити до першої шістки. Ми вже її не виконали.

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Усі команди з 3-го по 12-те місце більш-менш рівні. Я, мабуть, єдиний, хто це каже. Зараз ми будемо боротися, щоб залишитися у Прем'єр-лізі. Буде важко, адже всі б'ються. Кожна гра важка, тому у нас попереду важливий період.

Ситуація з U-21 та U-19? Це не моя компетенція, це має вирішувати президент клубу та Федерація футболу. Так, для мене це проблема. Тому що є молоді гравці, яких я би хотів використовувати. Сьогодні у нас було 16 гравців, і троє з них з другої команди. Ми намагаємося їх підтягувати.

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Пауза на збірні? Хлопцям потрібно перезарядитися. Наступний тур відкладений через вибори президента, і у нас буде два з половиною тижні паузи. Тому футболісти зараз отримали три дні вихідних, вони повинні розслабитися. У наступну середу ми плануємо зіграти спаринг з Шахтарем, а так будемо готуватися в штатному режимі – по одному тренуванню в день. По два ми не можемо проводити.

Думаю, що пауза піде на користь. У нас дуже мало футболістів, хтось травмувався за цей час. Ми тренуємося на штучному полі, оскільки працювати на природному покритті просто немає можливості. Вчора взагалі тренувалися на якомусь міні-хокейному полі, жорсткому, в кросівках.

Тому що немає полів в Києві, на жаль. Це такий меседж меру Києва. Якщо ми хочемо розвивати футбол, то потрібно будувати футбольні майданчики з якісним штучним покриттям останього покоління.

Я знаю, що Павелко займається цим, але це потрібно швидше впроваджувати в місті. Ось, наприклад, на зимовий період у нас в країні тільки три критих манежі, хоча тільки в Києві має бути хоча б штук п'ять. Щоб діти тренувалися. У того ж Динамо дуже хороші умови, у них там діти постійно тренуються на базі. У Дніпрі також і в Маріуполі. Якщо ми хочемо розвивати футбол, то потрібно будувати манежі, поля, щоб було де тренуватися", – сказав він на прес-конференції після матчу з Динамо.

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