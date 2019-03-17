Олимпик – Динамо – 1:2 – видео голов и обзор матча

Динамо победило Олимпик в 22 туре УПЛ (2:1). Смотрите видео голов и обзор матча Олимпик – Динамо.

В 22 туре УПЛ Динамо победило Олимпик и завершило первый этап УПЛ с 50-ю очками в активе.

Динамо победило Олимпик в матче с двумя пенальти

Все голы были забиты в первой половине игры. Счет на 13-й минуте с пенальти открыл Виктор Цыганков. Еще в первом тайме Олимпик отыгрался – Алексей Гай также удачно исполнил 11-метровый удар. Однако еще до перерыва киевляне забили, как выяснилось, победный гол. Его автором стал Назарий Русин, который ударом головой замкнул передачу Виктора Цыганкова.

Во втором тайме обе команды имели возможности для взятия ворот, однако счет больше не изменился. Динамо, хоть и не без проблем, но продлило победную серию в рамках УПЛ, которая насчитывает уже 6 поединков. Киевляне набрали 50 очков и отстают от Шахтера на 7 пунктов. У Олимпика хуже дела – команда Вячеслава Шевчука не может выиграть уже 10 матчей подряд (5 ничьих и 5 поражений). 20 очков и 10 место – такой задел Олимпика после первого этапа УПЛ.