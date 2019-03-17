Динамо победило Олимпик в матче с двумя пенальти

Динамо одолело Олимпик в поединке 22-го тура УПЛ (2:1). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Олимпик – Динамо на "Футбол 24" стартовали в 19:30 на стадионе имени Валерия Лобановского. Киевляне уже гарантировали себе второе место по итогам первого этапа УПЛ, а команда Вячеслава Шевчука независимо от результата поединка на стадионе имени Валерия Лобановского второй этап чемпионата гарантированно проведет во второй шестерке.

После болезненного поражения от Челси в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы Александр Хацкевич сделал некоторые изменения в составе. Виталий Буяльский и Назарий Русин заменили Сергея Сидорчука и Николая Шапаренко, а Денис Гармаш вышел на своей привычной позиции в центре поля.

Матч начался довольно спокойно. Номинальные гости больше владели мячом без особого обострения. На 9-й минуте Буяльский пробил из-за пределов штрафной, но защитники заблокировали попытку центрхава киевлян.

На 13-й минуте Динамо открыло счет. Гармаша сбили в штрафной Олимпика, а Игорь Пасхал назначил пенальти, с чем категорически не соглашался Вячеслав Шевчук. Халими практически отбил удар Цыганкова, однако мяч все же пересек линию ворот. Этот гол позволил Цыганкову догнать Андрея Ярмоленко в списке лучших бомбардиров в противостояниях с Олимпиком – у обоих по 4 мяча. Кроме того, Виктор догнал Марьяна Шведа в гонке бомбардиров УПЛ. У обоих по 11 голов, у Жуниора Мораеса – 16.

Это был единственный момент на две команды в первые 25 минут игры, которая была откровенно скучной. Еще могла быть хорошая возможность у Русина, но нападающий после паса Сидклея замешкался и позволил защитникам нейтрализовать угрозу.

На 26-й минуте рефери назначил пенальти и в ворота Динамо. Матар Дийе упал в борьбе с Кадаром, а арбитр указал на "точку". Гай легко переиграл Дениса Бойко ударом в правый от себя угол. Уже в следующей атаке Русин просил еще один пенальти, однако получил желтую карточку за симуляцию. Не совсем то, чего ожидал молодой нападающий "бело-синих".

Динамо могло снова выйти вперед на 34-й минуте. Миколенко пробил головой после навеса Кендзеры – мяч опустился на сетку! Мог забивать и Олимпик – после ошибки Бойко Кольцов издали не попал в практически пустые ворота. Интереснее стала игра во второй половине тайма.

Еще до перерыва киевляне сумели забить второй мяч. На 39-й минуте Назарий Русин классным ударом головой замкнул подачу Виктора Цыганкова. 2:1! Буквально через несколько минут Гармаш мог забивать третий, но не попал по мячу. А ведь Денис находился буквально в двух метрах от ворот...

Первый тайм завершился победой Динамо со счетом 2:1.

В дебюте второй половины игры Гармаш снова из выгодной позиции не сумел замкнуть прострел Миколенко. Денис в этом эпизоде ​​еще и получил повреждение, но сумел продолжить игру. Впрочем, позже хавбек все же покинул поле – вместо него вышел Николай Шапаренко.

Динамо не сбавило обороты – на этот раз момент был у Сидклея, который не смог переиграть голкипера с нескольких метров. Пробивали и Буяльский с Шапаренко, однако оба раза немного неточно. Подопечные Хацкевича во втором тайме полностью контролировали игру, не давая оппоненту никаких шансов.

Классный момент мог быть у Кендзеры. Шапаренко классным пасом запустил поляка в прорыв по правому флангу, но защитник несколько поспешил с ударом, пробив мимо ворот. А параллельным курсом набегали сразу двое динамовцев... Мог забивать и Шепелев, но на пути мяча оказался Цимбалюк, который стал героем эпизода. На последних минутах команда Шевчука могла спастись. Никита Бурда срезал мяч в сторону своих ворот – не хватило считанных сантиметров!

Динамо, хоть и не без проблем, но продлило победную серию в рамках УПЛ, которая насчитывает уже 6 поединков. Киевляне набрали 50 очков и отстают от Шахтера на 7 пунктов. У Олимпика дела куда хуже – команда Вячеслава Шевчука не может выиграть уже 10 матчей подряд (5 ничьих и 5 поражений). 20 очков и 10 место – такой задел Олимпика после первого этапа УПЛ.