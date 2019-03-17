Хацкевич – о победе над Олимпиком: Тяжелые, но заслуженные три очка

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич считает, что команда заслужила победу над Олимпиком.

"Тяжелый матч. Тяжелые три очка, но заслуженные три очка.

Вербич? Понятно, что он только только вернулся, вчера провел восстановительную тренировку. Мы немного рисковали, выпуская его. Но он сам просил выпустить его по возможности на 10-15 минут перед отъездом в сборную, чтобы он сам почувствовал, в каком он состоянии.

Олимпик – Динамо – 1:2 – видео голов и обзор матча

Пауза на матчи сборных? У нас остаются три бразильца, Гармаш и Андриевский. Мы соберемся в пятницу, будут ребята из U-21, U-19. На понедельник у нас запланирован товарищеский матч с житомирским Полесьем", – сказал он на пресс-конференции после матча с Олимпиком.

Напомним, после 22-х туров чемпионата Украины Динамо занимает вторую строчку турнирной таблицы, отставая от Шахтера на 7 очков.

Динамо победило Олимпик в матче с двумя пенальти