Пресс-служба Полесья объявила о прекращении сотрудничества с тремя футболистами – Никитой Кравченко, Иваном Петряком и Яссином Фортюне.

Шахтер выселили из Emily Resort из-за поражения Полесью – комплекс принадлежит почетному президенту Руха

Напомним, Кравченко выступал за житомирян на правах аренды из Динамо и отыграл 15 матчей во всех турнирах (2 ассиста). Петряк был одолжен у Шахтера и выходил на поле лишь 8 раз. Французский легионер представлял швейцарский Сьойн и в 12 играх отдал 1 результативную передачу.

К слову, Полесье завершило сезон на 5-й строчке турнирной таблицы УПЛ, в последний момент зацепившись за Лигу конференций. Клуб уже успел сменить главного тренера, назначив вместо Сергея Шищенко экс-коуча молодежной команды СК Днепр-1 Имада Ашура.

Полесье сделало сенсационный выбор тренера – участника еврокубков официально доверили "юному" дебютанту