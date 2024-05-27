Защитник Динамо, вингер Шахтера и дорогущий легионер – Полесье официально попрощалось с тремя игроками
Житомирский клуб серьезно взялся за реорганизацию команды перед стартом нового сезона.
Пресс-служба Полесья объявила о прекращении сотрудничества с тремя футболистами – Никитой Кравченко, Иваном Петряком и Яссином Фортюне.
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Напомним, Кравченко выступал за житомирян на правах аренды из Динамо и отыграл 15 матчей во всех турнирах (2 ассиста). Петряк был одолжен у Шахтера и выходил на поле лишь 8 раз. Французский легионер представлял швейцарский Сьойн и в 12 играх отдал 1 результативную передачу.
К слову, Полесье завершило сезон на 5-й строчке турнирной таблицы УПЛ, в последний момент зацепившись за Лигу конференций. Клуб уже успел сменить главного тренера, назначив вместо Сергея Шищенко экс-коуча молодежной команды СК Днепр-1 Имада Ашура.
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