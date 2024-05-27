"Я всегда смотрю игры центральных и крайних защитников, против которых буду играть. Прошу свою команду подготовиться это для меня. Я изучаю их, чтобы понять, как они могут попытаться меня заблокировать. Теперь также должен наблюдать за вратарями, потому что я исполняю пенальти.

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Анчелотти убедил меня сменить позицию, Я не хотел. Он также научил меня играть в центре. За один год я развился больше, чем за все предыдущие.

"Золотой мяч"? Я отдал бы его Джуду Беллингему", – цитирует бразильца AS.

Напомним, что Винисиус привык играть слева на фланге, но Карло Анчелотти использовал его в сезоне 2023/24 на позиции центрального нападающего.

Финал Лиги чемпионов между Реалом и Боруссией Д состоится 1 июня. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

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