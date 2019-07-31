Александрия – Шахтер – 1:3 – видео голов и обзор матча

Шахтер победил Александрию в 1-м туре нового сезона украинской Премьер-лиги. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Шахтер устроил натиск на ворота соперника с первых минут. Наибольшей активностью отличался левый фланг "горняков", куда смещался Тайсон. Манор Соломон смело шел в обводку, остро подключался Исмаили. Уже на 7-й минуте благодаря бразильскому фулбэку Шахтер заработал пенальти, однако Марлос не смог победить Панькива в очной дуэли.

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Во втором тайме подопечные Луиша Каштру бросили все силы на достижение необходимого результата. На 58-й минуте редуты хозяев все же не выдержали натиска. Тайсон организовал эффектную стеночку с Патриком и покатил на "пятачок" – там мяч в собственные ворота срезал Глеб Бухал.

На 72-ой минуте "горняки" наконец вышли вперед. Тайсон по диагонали сместился с левого фланга, проскользнул мимо нескольких оппонентов и подкрутил сферу в дальнюю "шестерку".

В компенсированное время Шахтер поставил красивую точку: гениальный пас Тайсона, Бланко Лещук покатил параллельно на свободного Дентиньо, а тот на дальней штанге отправил мяч в пустые ворота – 1:3.

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