Олександрія – Шахтар – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Шахтар переміг Олександрію у 1-му турі нового сезону української Прем'єр-ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Шахтар влаштував натиск на ворота суперника з перших хвилин. Найбільшою активністю відзначався лівий фланг "гірників", куди зміщувався Тайсон. Манор Соломон сміливо йшов у дриблінг, гостро підключався Ісмаїлі. Вже на 7-й хвилині завдяки бразильському фулбеку Шахтар заробив пенальті, однак Марлос не зміг перемогти Паньківа в очній дуелі.

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У другому таймі підопічні Луїша Каштру кинули всі сили на здобуття необхідного результату. На 58-й хвилині редути господарів все ж не витримали натиску. Тайсон організував ефектну стіночку з Патріком і покотив на "п'ятачок" – там м'яч у власні ворота зрізав Гліб Бухал.

На 72-ій хвилині "гірники" нарешті вийшли вперед. Тайсон по діагоналі змістився з лівого флангу, прослизнув повз кількох опонентів і підкрутив сферу в дальню "шістку".

У компенсований час Шахтар поставив красиву крапку: геніальний пас Тайсона, Бланко Лещук покотив паралельно на вільного Дентінью, а той на дальній стійці відправив м'яч у порожні ворота – 1:3.

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