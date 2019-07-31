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Шаран рассказал об очередном трансфер Александрии – команду пополнит капитан сборной Латвии

22:21 65 Читати українською
Шаран рассказал об очередном трансфер Александрии – команду пополнит капитан сборной Латвии
Владимир Шаран / Фото ФК Александрия

Наставник бронзового призера УПЛ рассказал о вероятном усилении состава.

 
Жуниор Мораес 12’
12’ Жуниор Мораес

"Мы знали о наших проблемах, в том числе кадровых. В связи с этим ждем латвийского легионера с фамилией Дубра. Это защитник, капитан сборной Латвии. Хотелось бы еще игрока, который свяжет игру", – сказал Шаран в эфире программы ТурOnline.

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Скорее всего, главный тренер Александрии имел в виду Каспарса Дубру, который сейчас является свободным агентом. Последним клубом 28-летнего защитника был Иртыш с чемпионата Казахстана. В составе сборной Латвии он провел 29 матчей, в которых отметился двумя голами.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Дубру в 700 тысяч евро.

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Каспарс Дубра Каспарс Дубра Александрия Александрия Трансферы Александрия - Шахтер Владимир Шаран Владимир Шаран
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