Александрия – Карпаты: анонс матча УПЛ

Александрия в рамках 10-го тура УПЛ принимает Карпаты. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Александрия в течение последнего месяца демонстрирует прекрасную форму. В четырёх турах УПЛ подопечные Александра Шарана одержали три победы и ничью с общим счётом 5:1, а также отобрали очки у Гента в Лиге Европы и очень достойно сыграли против Вольфсбурга на Фольксваген Арене. Заметно, что команду выводили на пик формы именно на осенний период, хотя после выезда в Германию "желто-чёрные" не смогли переиграть Колос – возможно, и Карпатам повезёт? Впрочем, тогда александрийцы ещё и летали по разным странам, а сейчас они дома.

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Подопечным Романа Санжара течение последних недель было несладко. Сначала они довольно заслуженно проиграли СК Днепр-1 на выезде, затем вылетели из Кубка от Ингульца и пережили неприятный разговор с фанатами, за что на выходных отблагодарили их домашним поражением от Колоса – также весьма справедливым. На этом беды не закончились, ведь несколько дней назад появилась информация о резком падении коэффициентов на победу Александрии до 1,22 и даже на 1,12, в то время как на Карпаты стояли 16,00. Клуб выступил с официальным заявлением об отсутствии связи с аномальным движением ставок и призвал к расследованию. Неприятная история.

Статистика противостояния

Всего: 17 матчей, 7 побед Александрии, 8 ничьих, 2 победы Карпат, разница мячей 25-16.

В Премьер-лиге: 16 матчей (+6, =8, -2, 24-15)

Александрия – Карпаты прогноз букмекеров на матч УПЛ

Сейчас специалисты из компании Marathon Bet дают на победу Карпат "всего" 6,30, в то время как коэффициент на победу Александрии составляет 1,51. Ничью букмекеры оценили "кефом" 4,20, а самым популярным результататом они считают 1:0 в пользу "желто-черных" –на него поставили коэффициент 4,85.

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Кадровая ситуация

Дисквалифицированы: Банада (Александрия)

Травмированные: Грицук – Кучер

Под вопросом: Лучкевич – Бусько, Гуцуляк

Предыдущий матч. 21.10.2018. 12-й тур чемпионата Украины-2018/2019

Александрия – Карпаты – 2:1

Голы: 1:0 - Д. Шастал (11), 2:0 – К. Ковалец (41), 2:1 – А. Гуцуляк (54)

Ориентировочные составы на матч Александрия – Карпаты

Карпаты: Пидкивка – Вакуленко, Ковтун, Халль, Дубинчак – Назарина, Клёц – Дженнингс, Войковиц, Ди Франко – Понде

Александрия: Панькив – Пашаев, Бухал, Бабогло, Мирошниченко – Гречишкин, Довгий – Шастал, Ковалец, Третьяков – Безбородько

"Изюминки" матча:

– Александрия в УПЛ с 20 августа 2017 года не проигрывает Карпатам 6 матчей подряд (4 победы и 2 ничьи).

– Победный сериал Александрии в матчах с Карпатами длится 3 игры.

– Безничейная домашняя клубная рекордная серия Александрии началась 3 апреля этого года и продолжается в УПЛ уже 10 матчей (4 победы и 6 поражений).

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Даже без букмекеров понятно, что нынешние Александрия и Карпаты находятся в разных мирах. Конечно, львовяне будут мотивированы и, возможно, даже забьют гол, но выиграть этот поединок будет сложно. Ничья возможна только в случае безумной усталости хозяев, однако наиболее вероятным результатом кажется победа последних. "Желто-чёрные" сейчас просто сильнее.

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